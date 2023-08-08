ВОЗ обеспокоена вспышкой нового ковида-мутанта в Индии
В Индии зафиксировали случаи заражения новым подвариантом ковида Eris
В Индии зафиксировали случаи заражения новым подвариантом ковида Eris, сообщил индийский консорциум по геномике заболевания. Об этом пишет The Economic Times.
Штамм EG.5.1 происходит от Omicron и был обнаружен в марте 2023 года. Всего месяц назад его нашли в Великобритании, где он и продолжает активно распространяться. Подчёркивается, что учёные обеспокоены темпами роста числа заражённых, однако жители Индии пока могут не волноваться.
Экс-глава консорциума и председатель консультативной группы ВОЗ по эволюции вирусов Анураг Агравал спрогнозировал увеличение числа заражённых по мере снижения коллективного иммунитета и развития новых штаммов. К слову, Минздрав Индии отчитался о выявлении за последние сутки 54 новых случаев ковида, а всего их 1574.
Тем временем на Кипре разгорелась настоящая эпидемия ковида среди кошек. По данным властей острова, болезнь уже унесла жизни 300 тысяч животных. Людям даже разрешили давать своим питомцам неиспользованные лекарства для людей.
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