ВОЗ обеспокоена вспышкой нового ковида-мутанта в Индии

В Индии зафиксировали случаи заражения новым подвариантом ковида Eris, сообщил индийский консорциум по геномике заболевания. Об этом пишет The Economic Times.

Штамм EG.5.1 происходит от Omicron и был обнаружен в марте 2023 года. Всего месяц назад его нашли в Великобритании, где он и продолжает активно распространяться. Подчёркивается, что учёные обеспокоены темпами роста числа заражённых, однако жители Индии пока могут не волноваться.

Экс-глава консорциума и председатель консультативной группы ВОЗ по эволюции вирусов Анураг Агравал спрогнозировал увеличение числа заражённых по мере снижения коллективного иммунитета и развития новых штаммов. К слову, Минздрав Индии отчитался о выявлении за последние сутки 54 новых случаев ковида, а всего их 1574.