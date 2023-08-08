ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 8 августа 2023, 14:29
9402

Легендарный батальон "Пятнашка" не заметил контрнаступления ВСУ

Комбат "Пятнашки" Авидзба рассказал, что его бойцы не заметили наступления ВСУ

Легендарный батальон "Пятнашка" не заметил контрнаступления ВСУ, о котором Киев так много говорил. Об этом сказал комбат подразделения Ахра Авидзба в интервью Народному фронту.

"Пятнашка" его (контрнаступление ВСУ. — Прим. Лайфа) никак не ощущает. Противник выбрал другое направление, посчитав, что мы недостойны внимания, наверное. Там, куда они пошли, наши ребята достойно их встретили", пояснил он.

По его словам, украинская армия пыталась усилиться, "наращивала волны", которые в итоге "разбились о наши русские скалы". Комбат уверен, что скоро Киев начнёт оправдывать провал своего наступления тем, что настоящей атаки ещё не было. Военный заметил, что у ВСУ явно наметился дефицит снарядов, ведь "использование кассетных боеприпасов — это неэффективно, а они используют их".

По его мнению, армия Украины давно выдохлась, но вынуждена демонстрировать некую активность. А вот у российских военных с боевым духом всё в порядке. Так, в "Пятнашке" много добровольцев, поэтому они мотивированы, понимают, зачем шли на передовую, и грустить им некогда, резюмировал собеседник Народного фронта.

Десант ВСУ на катерах попал под огонь при высадке на левом берегу Днепра
Десант ВСУ на катерах попал под огонь при высадке на левом берегу Днепра

Ранее беспилотник российского подразделения "Каскад" заснял, как украинские военные принялись топить в реках танки, чтобы не выполнять приказы командования о наступлении.

BannerImage

ТАСС / Александр Река

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar