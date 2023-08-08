Легендарный батальон "Пятнашка" не заметил контрнаступления ВСУ, о котором Киев так много говорил. Об этом сказал комбат подразделения Ахра Авидзба в интервью Народному фронту.

"Пятнашка" его (контрнаступление ВСУ. — Прим. Лайфа) никак не ощущает. Противник выбрал другое направление, посчитав, что мы недостойны внимания, наверное. Там, куда они пошли, наши ребята достойно их встретили", — пояснил он.

По его словам, украинская армия пыталась усилиться, "наращивала волны", которые в итоге "разбились о наши русские скалы". Комбат уверен, что скоро Киев начнёт оправдывать провал своего наступления тем, что настоящей атаки ещё не было. Военный заметил, что у ВСУ явно наметился дефицит снарядов, ведь "использование кассетных боеприпасов — это неэффективно, а они используют их".

По его мнению, армия Украины давно выдохлась, но вынуждена демонстрировать некую активность. А вот у российских военных с боевым духом всё в порядке. Так, в "Пятнашке" много добровольцев, поэтому они мотивированы, понимают, зачем шли на передовую, и грустить им некогда, резюмировал собеседник Народного фронта.