За 2022 год в России построили и отремонтировали 30 тысяч километров дорог

За 2022 год в России было построено и отремонтировано почти 30 тысяч километров дорог. Президент РФ Владимир Путин назвал это очень хорошим показателем.

"В прошлом году было построено и отремонтировано почти 30 тысяч километров дорог. Хороший показатель. Сейчас не буду повторяться, много раз об этом говорили... Есть над чем работать и дальше", — сказал Путин на совещании по вопросам развития строительной отрасли.