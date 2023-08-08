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8 августа, 14:09

За 2022 год в России построили и отремонтировали 30 тысяч километров дорог

За 2022 год в России было построено и отремонтировано почти 30 тысяч километров дорог. Президент РФ Владимир Путин назвал это очень хорошим показателем.

"В прошлом году было построено и отремонтировано почти 30 тысяч километров дорог. Хороший показатель. Сейчас не буду повторяться, много раз об этом говорили... Есть над чем работать и дальше", — сказал Путин на совещании по вопросам развития строительной отрасли.

Путин отметил хорошие темпы переселения россиян из аварийного жилья

Путин отметил хорошие темпы переселения россиян из аварийного жилья

Также в ходе совещания президент призвал уделять повышенное внимание новым регионам. Он указал на запущенную инфраструктуру в республиках Донбасса, а также Запорожской и Херсонской областях. По словам Путина, такое впечатление, что до прихода туда России там "вообще никогда никто ничем не занимался".

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ТАСС / "Санкт-Петербургские ведомости" / С. Грицков

Александра Вишнякова
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