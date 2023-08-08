Украина разрывает с Россией ключевой договор в сфере транспорта
Рада одобрила выход Украины из договора с РФ по международному автосообщению
Украинский парламент принял законопроект о разрыве соглашений с Россией по регулированию автомобильного сообщения и по охране промышленной собственности. Об этом сообщил представитель правительства страны в Верховной раде Тарас Мельничук.
"Одобрен проект закона о прекращении действия соглашения между Правительством Украины и Правительством РФ о международном автомобильном сообщении", — указал он в телеграм-канале.
Договор был подписан между странами 20 марта 1995 года и ратифицирован в 1998 году. Также Киев выходит из соглашения с Москвой об охране промышленной собственности, подписанного сторонами 30 июня 1993 года.
Ранее сообщалось, что Украина вышла из соглашения с Россией о контроле транспортных средств и товаров на границе двух стран, документ был подписан 18 октября 2011 года.
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