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8 августа, 14:59

Украина разрывает с Россией ключевой договор в сфере транспорта

Рада одобрила выход Украины из договора с РФ по международному автосообщению

Украинский парламент принял законопроект о разрыве соглашений с Россией по регулированию автомобильного сообщения и по охране промышленной собственности. Об этом сообщил представитель правительства страны в Верховной раде Тарас Мельничук.

"Одобрен проект закона о прекращении действия соглашения между Правительством Украины и Правительством РФ о международном автомобильном сообщении", — указал он в телеграм-канале.

Договор был подписан между странами 20 марта 1995 года и ратифицирован в 1998 году. Также Киев выходит из соглашения с Москвой об охране промышленной собственности, подписанного сторонами 30 июня 1993 года.

Украина вышла из соглашения с РФ о порядке пересечения границы

Украина вышла из соглашения с РФ о порядке пересечения границы

Ранее сообщалось, что Украина вышла из соглашения с Россией о контроле транспортных средств и товаров на границе двух стран, документ был подписан 18 октября 2011 года.

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Татьяна Миссуми
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