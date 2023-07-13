Украина вышла из соглашения с Россией о контроле на границе
Украина вышла из соглашения с Россией о контроле транспортных средств и товаров на границе двух стран. Об этом заявил представитель кабмина Незалежной в Верховной раде Тарас Мельничук. По его словам, данный документ подписали 18 октября 2011 года в Донецке.
"Верховная рада Украины приняла за основу правительственный проект закона о прекращении действия соглашения между кабинетом министров Украины и правительством Российской Федерации о сотрудничестве при осуществлении совместного контроля лиц, транспортных средств и товаров на украинско-российской государственной границе", — написал Мельничук в телеграм-канале.
Лайф напоминает, что в апреле Украина вышла из соглашения с РФ о порядке пересечения границы. О таком решении объявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко. Также со стороны Киева разорваны много других двусторонних соглашений. В свою очередь Россия денонсировала договор с Украиной об Азовском море, поскольку теперь оно стало внутренним для нашей страны.
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