Украина вышла из соглашения с Россией о контроле на границе

Украина вышла из соглашения с Россией о контроле транспортных средств и товаров на границе двух стран. Об этом заявил представитель кабмина Незалежной в Верховной раде Тарас Мельничук. По его словам, данный документ подписали 18 октября 2011 года в Донецке.

"Верховная рада Украины приняла за основу правительственный проект закона о прекращении действия соглашения между кабинетом министров Украины и правительством Российской Федерации о сотрудничестве при осуществлении совместного контроля лиц, транспортных средств и товаров на украинско-российской государственной границе", — написал Мельничук в телеграм-канале.