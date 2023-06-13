Азовское море окончательно признано в России внутренним

Президент РФ Владимир Путин утвердил денонсацию договора с Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива. Этот документ обнародован на официальном портале правовой информации.

В сопроводительных документах говорится, что после вхождения в состав России Донецкой Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей Азовское море стало внутренним для России, его берега и Керченский пролив стали принадлежать только нашей стране. Так как Украина утратила статус прибрежного государства, и возникла необходимость прекращения договора.