Азовское море окончательно признано в России внутренним
Путин утвердил денонсацию договора с Украиной об Азовском море
Президент РФ Владимир Путин утвердил денонсацию договора с Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива. Этот документ обнародован на официальном портале правовой информации.
В сопроводительных документах говорится, что после вхождения в состав России Донецкой Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей Азовское море стало внутренним для России, его берега и Керченский пролив стали принадлежать только нашей стране. Так как Украина утратила статус прибрежного государства, и возникла необходимость прекращения договора.
Он был подписан между Россией и Украиной в 2003 году. В феврале этого года Верховная рада Украины денонсировала все договоры о сотрудничестве с Россией в Азовском море.
Напомним, 24 мая президент России Владимир Путин предложил денонсировать договор с Киевом об Азовском море и Керченском проливе. Вскоре Госдума денонсировала этот договор, а следом за ней и Совфед.
ТАСС / Николай Тришин