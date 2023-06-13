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13 июня, 11:26

Азовское море окончательно признано в России внутренним

Путин утвердил денонсацию договора с Украиной об Азовском море

Президент РФ Владимир Путин утвердил денонсацию договора с Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива. Этот документ обнародован на официальном портале правовой информации.

В сопроводительных документах говорится, что после вхождения в состав России Донецкой Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей Азовское море стало внутренним для России, его берега и Керченский пролив стали принадлежать только нашей стране. Так как Украина утратила статус прибрежного государства, и возникла необходимость прекращения договора.

Он был подписан между Россией и Украиной в 2003 году. В феврале этого года Верховная рада Украины денонсировала все договоры о сотрудничестве с Россией в Азовском море.

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Напомним, 24 мая президент России Владимир Путин предложил денонсировать договор с Киевом об Азовском море и Керченском проливе. Вскоре Госдума денонсировала этот договор, а следом за ней и Совфед.

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ТАСС / Николай Тришин

Андрей Григорьев
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