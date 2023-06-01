Песков объяснил, почему Россия отказалась от договора с Украиной по Азовскому морю

Москва денонсировала договор с Киевом о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, поскольку это море стало внутренним для России. Такое пояснение дал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"По Азовскому морю — там абсолютно всё понятно: поскольку это стало внутренним морем Российской Федерации, то изменился и юридический статус", — сказал он.