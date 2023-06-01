Песков объяснил, почему Россия отказалась от договора с Украиной по Азовскому морю
Песков: Договор по Азовскому морю денонсирован, поскольку оно стало внутренним
Москва денонсировала договор с Киевом о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, поскольку это море стало внутренним для России. Такое пояснение дал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"По Азовскому морю — там абсолютно всё понятно: поскольку это стало внутренним морем Российской Федерации, то изменился и юридический статус", — сказал он.
Официальный представитель Кремля признал, что не может ответить на вопрос журналистов, планируют ли российские власти денонсировать ещё какие-либо соглашения с Киевом.
Напомним, 24 мая президент России Владимир Путин предложил денонсировать договор с Киевом об Азовском море и Керченском проливе. Соглашение было подписано в Керчи 24 декабря 2003 года. Сегодня Госдума денонсировала этот договор.
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