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7 июня, 08:16

Совфед утвердил денонсацию договора с Украиной об Азовском море

Совет Федерации сегодня на пленарном заседании утвердил денонсацию договора с Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива. Законопроект был внесён президентом РФ Владимиром Путиным.

В описании к документу говорится, что после вступления в состав России ДНР, Херсонской и Запорожской областей Азовское море стало внутренним для РФ и Керченский пролив принадлежит только нашей стране.

"В связи с тем, что Украина утратила статус прибрежного государства в отношении этих акваторий, возникла необходимость прекращения договора", — отмечают авторы документа.

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Напомним, 24 мая президент России Владимир Путин предложил денонсировать договор с Киевом об Азовском море и Керченском проливе. Соглашение было подписано в Керчи 24 декабря 2003 года. Вскоре Госдума денонсировала этот договор.

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ТАСС / Николай Тришин

Андрей Григорьев
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