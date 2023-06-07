Совфед утвердил денонсацию договора с Украиной об Азовском море
Совет Федерации сегодня на пленарном заседании утвердил денонсацию договора с Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива. Законопроект был внесён президентом РФ Владимиром Путиным.
В описании к документу говорится, что после вступления в состав России ДНР, Херсонской и Запорожской областей Азовское море стало внутренним для РФ и Керченский пролив принадлежит только нашей стране.
"В связи с тем, что Украина утратила статус прибрежного государства в отношении этих акваторий, возникла необходимость прекращения договора", — отмечают авторы документа.
Напомним, 24 мая президент России Владимир Путин предложил денонсировать договор с Киевом об Азовском море и Керченском проливе. Соглашение было подписано в Керчи 24 декабря 2003 года. Вскоре Госдума денонсировала этот договор.
ТАСС / Николай Тришин