Путин утвердил порядок расчётов за экспорт российской сельхозпродукции

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о порядке расчётов за экспорт сельхозпродукции: он допускает использование специальных счетов при сделках с иностранными покупателями на организованных торгах.

"При проведении расчётов по внешнеторговым контрактам на поставку российской сельскохозяйственной продукции, заключённым резидентами — участниками внешнеэкономической деятельности — с иностранными покупателями на организованных торгах, допускается использование специальных рублёвых счетов типа "З" и специальных валютных счетов типа "З", — говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Перечень продукции должно утвердить правительство.