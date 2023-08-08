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8 августа, 14:54

Путин утвердил порядок расчётов за экспорт российской сельхозпродукции

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о порядке расчётов за экспорт сельхозпродукции: он допускает использование специальных счетов при сделках с иностранными покупателями на организованных торгах.

"При проведении расчётов по внешнеторговым контрактам на поставку российской сельскохозяйственной продукции, заключённым резидентами — участниками внешнеэкономической деятельности — с иностранными покупателями на организованных торгах, допускается использование специальных рублёвых счетов типа "З" и специальных валютных счетов типа "З", — говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Перечень продукции должно утвердить правительство.

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А ранее сегодня российский лидер подписал указ о приостановке действия некоторых пунктов налоговых договоров с США, странами Евросоюза и другими недружественными государствами. Среди документов, о которых идёт речь, приостанавливаются конвенции об избежании двойного налогообложения с Республикой Корея, Болгарией, Швецией, Румынией, Венгрией, Ирландией, Люксембургом, Чехией, Данией, Норвегией, Германией, Финляндией, Францией и рядом других стран.

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ТАСС / РА / The Kremlin Moscow

Александра Вишнякова
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