Путин утвердил порядок расчётов за экспорт российской сельхозпродукции
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о порядке расчётов за экспорт сельхозпродукции: он допускает использование специальных счетов при сделках с иностранными покупателями на организованных торгах.
"При проведении расчётов по внешнеторговым контрактам на поставку российской сельскохозяйственной продукции, заключённым резидентами — участниками внешнеэкономической деятельности — с иностранными покупателями на организованных торгах, допускается использование специальных рублёвых счетов типа "З" и специальных валютных счетов типа "З", — говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.
Перечень продукции должно утвердить правительство.
А ранее сегодня российский лидер подписал указ о приостановке действия некоторых пунктов налоговых договоров с США, странами Евросоюза и другими недружественными государствами. Среди документов, о которых идёт речь, приостанавливаются конвенции об избежании двойного налогообложения с Республикой Корея, Болгарией, Швецией, Румынией, Венгрией, Ирландией, Люксембургом, Чехией, Данией, Норвегией, Германией, Финляндией, Францией и рядом других стран.
ТАСС / РА / The Kremlin Moscow