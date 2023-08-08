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8 августа, 15:34

Вейкфойлер раскрыл секреты катания на подводном крыле, которое массово осваивают россияне

Вейкфойлер Абдульянов рассказал о развитии нового вида спорта в Петербурге

<p>Вейкфойлер. Скриншот © YouTube / <a href="https://www.youtube.com/watch?v=ofupDCcfQvY" target="_blank" rel="noopener noreferrer">REAL Watersports</a></p>

Вейкфойлер. Скриншот © YouTube / REAL Watersports

Вейкфойлинг продолжает набирать популярность в России. Особое внимание молодому виду спорта уделяют в Санкт-Петербурге, где недавно состоялись открытые соревнования по катанию на фойле. В рамках состязания спортсменам пришлось удивлять судей самыми необычными трюками, сообщил чемпион города по вейкфойлингу Кирилл Абдульянов.

"Все видели "Метеоры": в вейкфойлинге принцип работы примерно тот же. Только для райдеров нужна волна с меньшим сопротивлением. Катер движется со скоростью примерно 18 километров в час. За 50 секунд спортсмен должен показать всё, на что способен. Судьи оценивают набор и разнообразие трюков, амплитуду выполнения упражнения", — приводит слова спортсмена газета "Петербургский дневник".

В отличие от сёрфинга для вейкфойлинга не нужна высокая волна. Доска поднимается над водой благодаря движению подводного крыла, закреплённого в нижней части. Заниматься этим видом спорта можно на базе петербургских вейк-парков и даже бассейнов.

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Несколькими днями ранее в Северной столице также состоялся флешмоб на воде в поддержку людей с аутизмом. Участие в мероприятии приняли тысячи сапсёрферов, рассказывал Лайф.

Илья Пушкарев
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