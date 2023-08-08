Переводчик Гаврилов потрясён смертью Володарского

Переводчик, актёр озвучивания Андрей Гаврилов признался, что потрясён трагическим известием о смерти своего коллеги Леонида Володарского. Об этом он сказал "Газете.ru".

"Когда уходит человек, которого ты знал много лет, — это плохо вдвойне. От вас я в первый раз об этом слышу. И, конечно же, [испытываю] некоторое потрясение. Спасибо, что сказали", — поделился он.

Гаврилов добавил, что не встречал Володарского очень давно, однако несколько лет назад они много общались, поэтому переводчику очень жаль, что жизнь его товарища оборвалась. Он также выразил соболезнования близким скончавшегося.