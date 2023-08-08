Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Россия лишила Украину средств ПВО

Российские военные почти полностью лишили ВСУ средств противовоздушной обороны, даже хвалёные системы Patriot оказались неэффективными. И теперь украинские бойцы стали лёгкой добычей для российских самолётов и вертолётов. Об этом заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

"То, что произошло за последние четыре месяца, — это практически полное разрушение системы обороны Украины, и теперь российские самолёты могли летать без проблем, а Украина никак не может на это ответить. Более того, это не могут сделать и США с НАТО", — сказал эксперт в комментарии YouTube-каналу Judging Freedom.

По словам аналитика, в этом одна из причин, по которой ВС РФ наносят такие катастрофические удары ВСУ.