Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Россия лишила Украину средств ПВО
Российские военные почти полностью лишили ВСУ средств противовоздушной обороны, даже хвалёные системы Patriot оказались неэффективными. И теперь украинские бойцы стали лёгкой добычей для российских самолётов и вертолётов. Об этом заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
"То, что произошло за последние четыре месяца, — это практически полное разрушение системы обороны Украины, и теперь российские самолёты могли летать без проблем, а Украина никак не может на это ответить. Более того, это не могут сделать и США с НАТО", — сказал эксперт в комментарии YouTube-каналу Judging Freedom.
По словам аналитика, в этом одна из причин, по которой ВС РФ наносят такие катастрофические удары ВСУ.
А ранее Минобороны РФ выложило видео с рассказом пленённого бойца ВСУ о мобилизации в Незалежной, американской подготовке, вооружении украинской армии и профессионализме российских военных. По его словам, уверения командования в том, что "России нечем воевать, не оправдались. На деле всё вышло совсем наоборот: воевать оказалось нечем самой Украине.
ТАСС / Дмитрий Ягодкин