Гоблин Пучков назвал безграмотными идиотами "похоронивших" его вместо Володарского

Российский блогер, писатель, публицист, переводчик Дмитрий Гоблин Пучков двумя словами охарактеризовал представителей СМИ, которые перепутали его со скончавшимся сегодня коллегой Леонидом Володарским и опубликовали соболезнования в связи со смертью.

"Идиоты безграмотные", — так своё отношение к ситуации Пучков выразил в беседе с Лайфом.