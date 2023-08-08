Гоблин Пучков назвал безграмотными идиотами "похоронивших" его вместо Володарского
Дмитрий Пучков. Обложка © Vk / Дмитрий Пучков
Российский блогер, писатель, публицист, переводчик Дмитрий Гоблин Пучков двумя словами охарактеризовал представителей СМИ, которые перепутали его со скончавшимся сегодня коллегой Леонидом Володарским и опубликовали соболезнования в связи со смертью.
"Идиоты безграмотные", — так своё отношение к ситуации Пучков выразил в беседе с Лайфом.
Напомним, переводчик, писатель и радиоведущий Леонид Володарский скончался в возрасте 73 лет в результате продолжительной болезни. Прощание с ним состоится 11 августа.