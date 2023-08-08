Регион

Уведомления отключены

8 августа, 15:50

Гоблин Пучков назвал безграмотными идиотами "похоронивших" его вместо Володарского

<p>Дмитрий Пучков. Обложка © Vk / <a href="https://vk.com/photo1447159_457265233?all=1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Дмитрий Пучков</a></p>

Дмитрий Пучков. Обложка © Vk / Дмитрий Пучков

Российский блогер, писатель, публицист, переводчик Дмитрий Гоблин Пучков двумя словами охарактеризовал представителей СМИ, которые перепутали его со скончавшимся сегодня коллегой Леонидом Володарским и опубликовали соболезнования в связи со смертью.

"Идиоты безграмотные", — так своё отношение к ситуации Пучков выразил в беседе с Лайфом.

Переводчик Гаврилов потрясён смертью Володарского

Переводчик Гаврилов потрясён смертью Володарского

Напомним, переводчик, писатель и радиоведущий Леонид Володарский скончался в возрасте 73 лет в результате продолжительной болезни. Прощание с ним состоится 11 августа.

Ольга Годуненко
  • Новости
  • Дмитрий Пучков (Гоблин)
  • Утраты
  • Общество

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров