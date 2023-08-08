Венок на день рождения и пожелания смерти: Зять-футболист с внучкой объявили войну москвичу из-за наследства умершей дочери

Пенсионеру из Москвы Юрию Дмитриеву прислали похоронный венок в качестве подарка на 74-й день рождения. Именинник подозревает в этом своего зятя — бывшего игрока молодёжного состава ЦСКА по футболу Михаила Пилиева. О ситуации сообщил SHOT.

Неприятные сюрпризы начались ещё до дня рождения: Дмитриеву стали поступать СМС с предложениями умереть побыстрее. Ну а главный подарок приехал в тот день, когда мужчине исполнилось 74 года: консьержке в подъезде анонимно передали чёрный пакет для именинника. Внутри был похоронный венок.

У самого Дмитрия под подозрением двое: его зять и внучка-блогерша. В семье произошёл сильный разлад из-за наследства. Полгода назад скончалась дочь мужчины, не оставив завещания, в результате чего собственность покойной должна поделиться между тремя родственниками. А это — две квартиры, два загородных дома и машина. Как сообщил сам пенсионер, ни внучку, ни вдовца его погибшей дочери такой расклад не устраивает, и они пытаются заставить его отказаться от своей части наследства.

Дмитриев рассказал, что незадолго до гибели его дочь планировала разводиться с супругом, который к тому моменту просто жил на её средства. Буквально за два дня до её смерти он как-то вывел все деньги, что были на счетах женщины, и заодно переоформил часть недвижимости на своё имя.

После получения венка пожилой мужчина начал переживать насчёт своей безопасности и обратился в полицию. Правоохранители изъяли страшный подарок как вещдок.