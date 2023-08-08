Петербуржцам покажут выставку современного оружия на борту корабля "Иван Грен"

Масштабная выставка современного вооружения на борту большого десантного корабля "Иван Грен" пройдёт в Санкт-Петербурге. Посетить бесплатное мероприятие жители города на Неве смогут 12 августа, сообщает со ссылкой на пресс-службу ВМФ России газета "Петербургский дневник".

Экспозиция на боевом корабле будет развёрнута в рамках акции "Сила в правде". Посетителям выставки покажут не только новейшие образцы российского оружия, но и захваченные трофеи.

"Расскажут про Военно-морской флот России и его славную историю, достижения современности. Вход на корабль будет свободный. Планируется, что потом корабль пройдёт до Калининграда и посетит порты Мурманской области", — подчеркнули в пресс-службе.