Регион

Уведомления отключены

8 августа, 17:29

Петербуржцам покажут выставку современного оружия на борту корабля "Иван Грен"

<p>Обложка © Пресс-служба Северного флота</p>

Обложка © Пресс-служба Северного флота

Масштабная выставка современного вооружения на борту большого десантного корабля "Иван Грен" пройдёт в Санкт-Петербурге. Посетить бесплатное мероприятие жители города на Неве смогут 12 августа, сообщает со ссылкой на пресс-службу ВМФ России газета "Петербургский дневник".

Экспозиция на боевом корабле будет развёрнута в рамках акции "Сила в правде". Посетителям выставки покажут не только новейшие образцы российского оружия, но и захваченные трофеи.

"Расскажут про Военно-морской флот России и его славную историю, достижения современности. Вход на корабль будет свободный. Планируется, что потом корабль пройдёт до Калининграда и посетит порты Мурманской области", — подчеркнули в пресс-службе.

Завораживающее зрелище: Грандиозный салют в честь Дня ВМФ озарил небо над Петербургом

Завораживающее зрелище: Грандиозный салют в честь Дня ВМФ озарил небо над Петербургом

Несколькими днями ранее в Петербурге прошла первая в истории благотворительная акция на воде в поддержку людей с аутизмом. Участие в массовом мероприятии приняли тысячи человек, которые устроили заплыв на сапбордах.

Илья Пушкарев
  • Новости
  • Общество
  • Санкт-Петербург

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров