Петербуржцам покажут выставку современного оружия на борту корабля "Иван Грен"
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Масштабная выставка современного вооружения на борту большого десантного корабля "Иван Грен" пройдёт в Санкт-Петербурге. Посетить бесплатное мероприятие жители города на Неве смогут 12 августа, сообщает со ссылкой на пресс-службу ВМФ России газета "Петербургский дневник".
Экспозиция на боевом корабле будет развёрнута в рамках акции "Сила в правде". Посетителям выставки покажут не только новейшие образцы российского оружия, но и захваченные трофеи.
"Расскажут про Военно-морской флот России и его славную историю, достижения современности. Вход на корабль будет свободный. Планируется, что потом корабль пройдёт до Калининграда и посетит порты Мурманской области", — подчеркнули в пресс-службе.
Несколькими днями ранее в Петербурге прошла первая в истории благотворительная акция на воде в поддержку людей с аутизмом. Участие в массовом мероприятии приняли тысячи человек, которые устроили заплыв на сапбордах.