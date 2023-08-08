Ошибочка вышла: Немецкий спецназ взял штурмом не ту квартиру и расстрелял невиновного мужчину

Во время операции по задержанию байкера-преступника в немецком городе Билефельде спецназ ошибся дверью и, выломав её, открыл огонь по ни в чём не повинному мужчине, из-за чего его пришлось госпитализировать. Об этом сообщила телерадиокомпания WDR.

"Силовики ворвались не в ту квартиру, повалили ошарашенного 35-летнего жителя многоквартирного дома на землю, причинив ему ранение", — говорится в материале.

Целью оперативников была другая квартира. В ней, по информации полиции, должны были находиться подозреваемые в ряде преступлений участники байкерской группировки Hells Angels.

WDR рассказали, что пострадавшему мужчине, работающему в городском университете, нанесли достаточно тяжёлые увечья, его пришлось отправить в госпиталь, а его подруга, которая тоже находилась в квартире, испытала от происходящего шок. Позже им пришлось на время съехать в отель из своей квартиры, потому что стараниями спецназа она стала непригодной для жилья.

Сам случай произошёл ещё 26 июня. В телерадиокомпании уточнили, что подобные прецеденты уже происходили в нескольких городах Германии.