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8 августа, 18:48

В США обеспокоены возможностями российского атомного подводного флота

Экс-агент ЦРУ Джонсон: Генералы США встревожены возможностями российских АПЛ

Генералы в США перестали обсуждать конфликт на Украине и задумались над колоссальными возможностями атомного подводного флота России, способного уничтожить Америку. Об этом в беседе с Redacted рассказал бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон.

"В мире только две страны с такими субмаринами — Россия и США", — сказал он.

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При этом экс-агент отметил превосходство Москвы, обладающей беспилотным подводным флотом — аппаратами "Посейдон", которые могут нести ядерное оружие. По его мнению, Вашингтону нечем ответить в случае подобной угрозы.

А ранее заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил журналистам, что Москва не будет уведомлять Вашингтон об испытаниях ядерных подводных беспилотников "Посейдон". По словам дипломата, соглашения, заключённые в 80-х годах прошлого века, касаются только обмена уведомлениями о пусках межконтинентальных баллистических ракет (МБР) и баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ), а также проведения масштабных стратегических учений.

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ТАСС / Ковалев Петр

Лариса Сафронова
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