В США обеспокоены возможностями российского атомного подводного флота

Генералы в США перестали обсуждать конфликт на Украине и задумались над колоссальными возможностями атомного подводного флота России, способного уничтожить Америку. Об этом в беседе с Redacted рассказал бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон.

"В мире только две страны с такими субмаринами — Россия и США", — сказал он.

При этом экс-агент отметил превосходство Москвы, обладающей беспилотным подводным флотом — аппаратами "Посейдон", которые могут нести ядерное оружие. По его мнению, Вашингтону нечем ответить в случае подобной угрозы.