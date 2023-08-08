В США обеспокоены возможностями российского атомного подводного флота
Экс-агент ЦРУ Джонсон: Генералы США встревожены возможностями российских АПЛ
Генералы в США перестали обсуждать конфликт на Украине и задумались над колоссальными возможностями атомного подводного флота России, способного уничтожить Америку. Об этом в беседе с Redacted рассказал бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон.
"В мире только две страны с такими субмаринами — Россия и США", — сказал он.
При этом экс-агент отметил превосходство Москвы, обладающей беспилотным подводным флотом — аппаратами "Посейдон", которые могут нести ядерное оружие. По его мнению, Вашингтону нечем ответить в случае подобной угрозы.
А ранее заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил журналистам, что Москва не будет уведомлять Вашингтон об испытаниях ядерных подводных беспилотников "Посейдон". По словам дипломата, соглашения, заключённые в 80-х годах прошлого века, касаются только обмена уведомлениями о пусках межконтинентальных баллистических ракет (МБР) и баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ), а также проведения масштабных стратегических учений.
ТАСС / Ковалев Петр