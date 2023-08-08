Баварский хор исполнил перед поляками песню, с которой солдаты вермахта шли брать Варшаву
Немецкие музыканты исполнили на ярмарке в Польше песню солдат вермахта
Немцам пришлось извиняться перед поляками за исполнение их фольклорным ансамблем песни из репертуара фашистов. Об этом сообщает телеканал "360", ссылаясь на издание Krzysztof Mularczyk.
Конфуз случился на ярмарке в Гданьске. Баварский хор выступил там с песней, которую пели солдаты вермахта, когда шли на Варшаву. Музыканты исполняли композицию в оригинальной народной версии XIX века и не знали о последующей судьбе этого произведения.
Поляков это выступление глубоко возмутило, люди стали писать гневные отклики в соцсетях. В итоге власти немецкого региона принесли официальное извинение за непродуманную концертную программу.
А ранее Лайф писал, что УФСБ России по Волгоградской области предоставило суду более 200 доказательств по делу о геноциде народов СССР под Сталинградом в годы Великой Отечественной войны.
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