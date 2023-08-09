Во Всеволожске кладовщик сломал челюсть битой ученику христианской школы
Во Всеволожске Ленинградской области ученик христианской школы обратился за помощью к медикам со сломанной челюстью. Ему оказали помощь и отпустили домой, однако обстоятельствами получения травмы заинтересовались полицейские. Об этом пишет портал 47news.
По данным издания, нападение на ученика христианской школы произошло 5 августа. 15-летний подросток играл в приставку с другом, и звуки игры не понравились соседу. Находившийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина пришёл к парням разбираться. Подростки открыли дверь соседу, а тот, увидев биту в квартире, взял её и ударил одного юношу по лицу, а также разбил телефон его друга.
Полиция задержала мужчину 7 августа. Агрессором оказался 32-летний кладовщик мясоперерабатывающего завода. На него был составлен протокол о мелком хулиганстве.
Ранее сообщалось, что житель Воронежа сломал нос подростку за якобы громкий разговор по телефону в маршрутке. Мужчина душил и бил кулаками мальчика прямо на глазах у других пассажиров. Ребёнка буквально вырвали из рук буйного неадеквата.
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