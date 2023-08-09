Во Всеволожске кладовщик сломал челюсть битой ученику христианской школы

Во Всеволожске Ленинградской области ученик христианской школы обратился за помощью к медикам со сломанной челюстью. Ему оказали помощь и отпустили домой, однако обстоятельствами получения травмы заинтересовались полицейские. Об этом пишет портал 47news.

По данным издания, нападение на ученика христианской школы произошло 5 августа. 15-летний подросток играл в приставку с другом, и звуки игры не понравились соседу. Находившийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина пришёл к парням разбираться. Подростки открыли дверь соседу, а тот, увидев биту в квартире, взял её и ударил одного юношу по лицу, а также разбил телефон его друга.

Полиция задержала мужчину 7 августа. Агрессором оказался 32-летний кладовщик мясоперерабатывающего завода. На него был составлен протокол о мелком хулиганстве.