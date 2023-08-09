Футбольный клуб с Фарерских островов стал ближе к первому в истории выходу в группу ЛЧ

Футбольный клуб "КИ Клаксвик" с Фарерских островов победил норвежский "Молде" в первом матче полуфинала квалификации Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 2:1.

Голами отметились Арни Фредериксберг (64-я и 86-я минуты) и Магнус Эйкрем (49). Ответный поединок пройдёт в Молде 15 августа.

Ранее Лайф рассказывал, что швейцарский голкипер Янн Зоммер перешёл из "Баварии" в "Интер". Футболист присоединился к мюнхенскому клубу в середине прошлого сезона, став заменой сломавшему ногу в отпуске Мануэлю Нойеру, и помог клубу стать чемпионом Германии.