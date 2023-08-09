Полиция Северной Ирландии по ошибке опубликовала данные всех своих сотрудников
Личные данные всех сотрудников полиции Северной Ирландии были опубликованы в результате ошибки. Об этом сообщил помощник начальника регионального ведомства Крис Тодд.
Он объяснил, что полицейское управление получило рядовой запрос об общем числе полицейских и персонала всех званий и должностных разрядов и к ответу один из сотрудников прикрепил данные источников, на основании которых запрос был исполнен: фамилии, звания, разряды, места несения службы и отделы.
По словам Тодда, адреса проживания сотрудников опубликованы не были. Личная информация была доступна около двух с половиной часов.
А ранее житель Северной Ирландии нашёл на улице оперативные инструкции, связанные с визитом президента США Джо Байдена. Найденный документ содержал данные о перемещениях полиции в Белфасте на момент визита главы Белого дома, а также информацию о перекрытии дорог и контакты полицейских.
Twitter / Police Derry City and Strabane