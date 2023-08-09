Полиция Северной Ирландии по ошибке опубликовала данные всех своих сотрудников

Личные данные всех сотрудников полиции Северной Ирландии были опубликованы в результате ошибки. Об этом сообщил помощник начальника регионального ведомства Крис Тодд.

Он объяснил, что полицейское управление получило рядовой запрос об общем числе полицейских и персонала всех званий и должностных разрядов и к ответу один из сотрудников прикрепил данные источников, на основании которых запрос был исполнен: фамилии, звания, разряды, места несения службы и отделы.

По словам Тодда, адреса проживания сотрудников опубликованы не были. Личная информация была доступна около двух с половиной часов.