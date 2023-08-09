Регион

Уведомления отключены

9 августа, 01:36

Полиция Северной Ирландии по ошибке опубликовала данные всех своих сотрудников

Личные данные всех сотрудников полиции Северной Ирландии были опубликованы в результате ошибки. Об этом сообщил помощник начальника регионального ведомства Крис Тодд.

Он объяснил, что полицейское управление получило рядовой запрос об общем числе полицейских и персонала всех званий и должностных разрядов и к ответу один из сотрудников прикрепил данные источников, на основании которых запрос был исполнен: фамилии, звания, разряды, места несения службы и отделы.

В Сеть утекли личные данные 237 тысяч госслужащих США

В Сеть утекли личные данные 237 тысяч госслужащих США

По словам Тодда, адреса проживания сотрудников опубликованы не были. Личная информация была доступна около двух с половиной часов.

А ранее житель Северной Ирландии нашёл на улице оперативные инструкции, связанные с визитом президента США Джо Байдена. Найденный документ содержал данные о перемещениях полиции в Белфасте на момент визита главы Белого дома, а также информацию о перекрытии дорог и контакты полицейских.

Обложка ©

Twitter / Police Derry City and Strabane

Лариса Сафронова
  • Новости
  • севернаяирландия
  • Великобритания
  • Происшествия
  • Общество

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров