В двух регионах России на этой неделе ожидаются пыльные бури

В Калмыкии и Астраханской области на этой неделе прогнозируется формирование пыльных бурь. Об этом предупреждает ВНИИ ГОЧС.

В сообщении говорится, что обстановка на дорогах в связи с этим может быть осложнена.

Также ведомство информирует, что в отдельных районах Приволжского и Центрального федеральных округов, а также на территории Южного и Северо-Кавказского федеральных округов и Республики Коми возможно возникновение единичных очагов природных пожаров.