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9 августа, 04:45

В двух регионах России на этой неделе ожидаются пыльные бури

ВНИИ ГОЧС: В Калмыкии и Астраханской области возможно формирование пыльных бурь

В Калмыкии и Астраханской области на этой неделе прогнозируется формирование пыльных бурь. Об этом предупреждает ВНИИ ГОЧС.

В сообщении говорится, что обстановка на дорогах в связи с этим может быть осложнена.

Также ведомство информирует, что в отдельных районах Приволжского и Центрального федеральных округов, а также на территории Южного и Северо-Кавказского федеральных округов и Республики Коми возможно возникновение единичных очагов природных пожаров.

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Ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина рассказала, какие регионы России накроют тропические ливни. Речь идёт об очень интенсивных дождях с крупными каплями, когда за короткое время выпадает большое количество осадков.

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Unsplash

Лариса Сафронова
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