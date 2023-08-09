В двух регионах России на этой неделе ожидаются пыльные бури
ВНИИ ГОЧС: В Калмыкии и Астраханской области возможно формирование пыльных бурь
В Калмыкии и Астраханской области на этой неделе прогнозируется формирование пыльных бурь. Об этом предупреждает ВНИИ ГОЧС.
В сообщении говорится, что обстановка на дорогах в связи с этим может быть осложнена.
Также ведомство информирует, что в отдельных районах Приволжского и Центрального федеральных округов, а также на территории Южного и Северо-Кавказского федеральных округов и Республики Коми возможно возникновение единичных очагов природных пожаров.
Ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина рассказала, какие регионы России накроют тропические ливни. Речь идёт об очень интенсивных дождях с крупными каплями, когда за короткое время выпадает большое количество осадков.
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