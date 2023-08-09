В США сочли украинские власти "командой младших школьников"

Сенатор-республиканец от штата Алабама Томми Табервилль считает, что украинские власти являются "командой младших школьников, которые играют против "команды колледжа" и, соответственно, не имеют шансов против России. Об этом политик высказался в эфире телеканала Fox News.

"Я встречался на Украине с президентом Зеленским за три месяца до того, как это началось. В тот момент они уже воевали. Но, в конце концов, это команда младших школьников, играющая против команды колледжа. Они не могут выиграть", — сказал Табервилль.

Также сенатор высказал мнение, что в Вашингтоне не понимают суть украинского конфликта, и добавил, что не поддержал отправку Киеву "ни единого цента".

По мнению республиканца, администрация Джо Байдена, поддерживая Киев, занимается отвлечением внимания от реальных проблем.