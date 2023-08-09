В США сочли украинские власти "командой младших школьников"
Сенатор США Табервилль назвал украинские власти "командой младших школьников"
Сенатор-республиканец от штата Алабама Томми Табервилль считает, что украинские власти являются "командой младших школьников, которые играют против "команды колледжа" и, соответственно, не имеют шансов против России. Об этом политик высказался в эфире телеканала Fox News.
"Я встречался на Украине с президентом Зеленским за три месяца до того, как это началось. В тот момент они уже воевали. Но, в конце концов, это команда младших школьников, играющая против команды колледжа. Они не могут выиграть", — сказал Табервилль.
Также сенатор высказал мнение, что в Вашингтоне не понимают суть украинского конфликта, и добавил, что не поддержал отправку Киеву "ни единого цента".
По мнению республиканца, администрация Джо Байдена, поддерживая Киев, занимается отвлечением внимания от реальных проблем.
Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что, если Киев продолжит вести "опасную игру" и будет пытаться затянуть конфликт, не соглашаясь ни на какие условия по его разрешению, российские войска двинутся на Запад. На своём пути ВС РФ уничтожат оставшиеся угрозы, разгромят ВСУ и освободят Одессу, а также Харьков и Николаев.
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