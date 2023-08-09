Регион

Уведомления отключены

9 августа, 03:41

Как в Москве: Поляков возмутили радующиеся и громко говорящие русские туристы в Таиланде

Польские туристы пожаловались на отдыхающих россиян в Таиланде

Туристов из Польши возмутило большое число россиян среди отдыхающих в Таиланде. Об этом пишет издание Wirtualna Polska.

"Обходить за три версты. Это напоминает "маленькую Россию", а не Таиланд", написал в соцсетях один из польских туристов.

Власти Италии приостановили выдачу "золотых виз" для россиян и белорусов

Власти Италии приостановили выдачу "золотых виз" для россиян и белорусов

Другой отдыхающий предложил согражданам приехать на Пхукет, чтобы почувствовать себя как в Москве. Поляков не устраивают громкие голоса россиян и их веселье, а также меню и названия магазинов на русском языке. Кроме того, с поляками часто здороваются на русском, принимая их за приезжих из России.

Ранее Лайф рассказывал, какими пятью привычками наши сограждане позорятся в отпуске за границей. Часто поведение русских туристов вызывает улыбку и недоумение.

Обложка ©

Unsplash

Юлия Коновалова
  • Новости
  • Польша
  • таиланд
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров