Как в Москве: Поляков возмутили радующиеся и громко говорящие русские туристы в Таиланде

"Обходить за три версты. Это напоминает "маленькую Россию", а не Таиланд", — написал в соцсетях один из польских туристов.

Другой отдыхающий предложил согражданам приехать на Пхукет, чтобы почувствовать себя как в Москве. Поляков не устраивают громкие голоса россиян и их веселье, а также меню и названия магазинов на русском языке. Кроме того, с поляками часто здороваются на русском, принимая их за приезжих из России.