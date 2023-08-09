Как в Москве: Поляков возмутили радующиеся и громко говорящие русские туристы в Таиланде
Польские туристы пожаловались на отдыхающих россиян в Таиланде
Туристов из Польши возмутило большое число россиян среди отдыхающих в Таиланде. Об этом пишет издание Wirtualna Polska.
"Обходить за три версты. Это напоминает "маленькую Россию", а не Таиланд", — написал в соцсетях один из польских туристов.
Другой отдыхающий предложил согражданам приехать на Пхукет, чтобы почувствовать себя как в Москве. Поляков не устраивают громкие голоса россиян и их веселье, а также меню и названия магазинов на русском языке. Кроме того, с поляками часто здороваются на русском, принимая их за приезжих из России.
Ранее Лайф рассказывал, какими пятью привычками наши сограждане позорятся в отпуске за границей. Часто поведение русских туристов вызывает улыбку и недоумение.
Unsplash