Уфимских собачников развели на 40 тысяч мошенники, "купив" у них щенка добермана и показав "скрин оплаты" с телефона. Теперь у доверчивых продавцов болит душа о судьбе животного. Об этом рассказывает SHOT.

В Уфе мошенники похитили щенка добермана, показав хозяевам липовый скрин оплаты. Видео © SHOT

Чета Яковлевых не планировала выступать в роли заводчиков, но по состоянию здоровья их питомице Корнелии нужно было обзавестись потомством. В итоге на свет появились 13 щенят. Трое из них не выжили, одного было решено оставить в семье, а остальных надумали продать.

Для восьми малышей быстро удалось найти хороших хозяев, а вот девятый — Сёма, — как подозревают Яковлевы, попал в переплёт. Покупатель, приехавший за ним на "мерседесе", схватил щенка, испугавшись выбежавшей из дома Корнелии, прыгнул в машину, показал оттуда липовый скрин перевода и, не давая владелице опомниться, умчал.

Когда хозяева поняли, что их обманули, обратились в полицию. "Покупатель", как и следовало ожидать, на звонки не отвечает. Сейчас его поисками занялась полиция.