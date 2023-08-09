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9 августа, 04:01

В Уфе мошенники похитили щенка добермана, показав хозяевам липовый скрин оплаты

Уфимских собачников развели на 40 тысяч мошенники, "купив" у них щенка добермана и показав "скрин оплаты" с телефона. Теперь у доверчивых продавцов болит душа о судьбе животного. Об этом рассказывает SHOT.

В Уфе мошенники похитили щенка добермана, показав хозяевам липовый скрин оплаты. Видео © SHOT

Чета Яковлевых не планировала выступать в роли заводчиков, но по состоянию здоровья их питомице Корнелии нужно было обзавестись потомством. В итоге на свет появились 13 щенят. Трое из них не выжили, одного было решено оставить в семье, а остальных надумали продать.

Для восьми малышей быстро удалось найти хороших хозяев, а вот девятый — Сёма, — как подозревают Яковлевы, попал в переплёт. Покупатель, приехавший за ним на "мерседесе", схватил щенка, испугавшись выбежавшей из дома Корнелии, прыгнул в машину, показал оттуда липовый скрин перевода и, не давая владелице опомниться, умчал.

20 тысяч за 10 фото: "Голубиные" мошенники дерзко развели приехавшего поступать в Москву подростка

20 тысяч за 10 фото: "Голубиные" мошенники дерзко развели приехавшего поступать в Москву подростка

Когда хозяева поняли, что их обманули, обратились в полицию. "Покупатель", как и следовало ожидать, на звонки не отвечает. Сейчас его поисками занялась полиция.

А ранее мошенники дважды развели 88-летнюю бабушку из Подмосковья, пообещав "льготы" как ребёнку войны. Пенсионерка лишилась десяти с половиной миллионов рублей.

Обложка ©

Кадр из видео SHOT

Лариса Сафронова
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