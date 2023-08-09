Антонов: США пытаются уйти от ответа за сбои в стамбульских договорённостях

Администрация США пытается уйти от ответственности за системные сбои в работе стамбульских договорённостей. Такое заявление сделал посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

"Попытки Вашингтона оказать давление на развивающиеся страны с тем, чтобы убедить Российскую Федерацию вернуться в зерновую сделку, являются частью информкампании по искажению реального положения дел", — цитирует Антонова официальный телеграм-канал российской дипмиссии.

Этим самым американская сторона пытается самоустраниться от ответственности за сбои в работе зерновой сделки, уверен дипломат.