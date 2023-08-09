Антонов: США пытаются уйти от ответа за сбои в стамбульских договорённостях
Администрация США пытается уйти от ответственности за системные сбои в работе стамбульских договорённостей. Такое заявление сделал посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
"Попытки Вашингтона оказать давление на развивающиеся страны с тем, чтобы убедить Российскую Федерацию вернуться в зерновую сделку, являются частью информкампании по искажению реального положения дел", — цитирует Антонова официальный телеграм-канал российской дипмиссии.
Этим самым американская сторона пытается самоустраниться от ответственности за сбои в работе зерновой сделки, уверен дипломат.
Ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что судьба зерновой сделки зависит от того, сдержит ли Запад свои обещания. Анкара, добавил он, продолжит работать над возобновлением зерновой сделки, которая была приостановлена 17 июля вместе с выходом России из соглашения.