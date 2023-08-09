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9 августа, 02:13

Антонов озвучил требования для возобновления зерновой сделки

Посол РФ в США Антонов: Наша дверь открыта для восстановления зерновой сделки

<p>Посол России в США Анатолий Антонов. Обложка © Telegram / <a href="https://web.telegram.org/k/#@EmbUSA" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Посольство России в США</a></p>

Посол России в США Анатолий Антонов. Обложка © Telegram / Посольство России в США

Москва открыта для диалога по восстановлению зерновой инициативы, нужно лишь выполнить наконец её условия. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

"Всё, что нужно от США и их союзников, — не на словах, а на деле устранить перекосы в реализации пакетных сельхозсоглашений, в том числе нагромождённые барьеры для доступа российского агроэкспорта на мировые рынки", — сказал дипломат журналистам.

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Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон решил вопросы России об условиях зерновой сделки и всё ещё ждёт ответа от Москвы на предложение, направленное ООН. Политолог Леонид Крутаков уверен, что Блинкен блефует: банки продолжат подчиняться антироссийским санкциям, письма главы Госдепа не смогут повлиять на ситуацию.

Лариса Сафронова
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