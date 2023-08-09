Антонов озвучил требования для возобновления зерновой сделки

Москва открыта для диалога по восстановлению зерновой инициативы, нужно лишь выполнить наконец её условия. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

"Всё, что нужно от США и их союзников, — не на словах, а на деле устранить перекосы в реализации пакетных сельхозсоглашений, в том числе нагромождённые барьеры для доступа российского агроэкспорта на мировые рынки", — сказал дипломат журналистам.