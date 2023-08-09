Антонов озвучил требования для возобновления зерновой сделки
Посол РФ в США Антонов: Наша дверь открыта для восстановления зерновой сделки
Посол России в США Анатолий Антонов. Обложка © Telegram / Посольство России в США
Москва открыта для диалога по восстановлению зерновой инициативы, нужно лишь выполнить наконец её условия. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
"Всё, что нужно от США и их союзников, — не на словах, а на деле устранить перекосы в реализации пакетных сельхозсоглашений, в том числе нагромождённые барьеры для доступа российского агроэкспорта на мировые рынки", — сказал дипломат журналистам.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон решил вопросы России об условиях зерновой сделки и всё ещё ждёт ответа от Москвы на предложение, направленное ООН. Политолог Леонид Крутаков уверен, что Блинкен блефует: банки продолжат подчиняться антироссийским санкциям, письма главы Госдепа не смогут повлиять на ситуацию.