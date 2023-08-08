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8 августа, 10:18

Блинкена осадили одним аргументом после бравады о решении вопросов России по зерновой сделке

Политолог Крутаков: Письма Блинкена не решат вопросы России к зерновой сделке

<p>Государственный секретарь США Энтони Блинкен. Фото © Flickr / <a href="https://www.flickr.com/photos/statephotos/53088954892/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">U.S. Department of State</a></p>

Государственный секретарь США Энтони Блинкен. Фото © Flickr / U.S. Department of State

Слова главы Госдепартамента США Энтони Блинкена о якобы решении вопросов России по условиям зерновой сделки не соответствуют действительности. Так политолог Леонид Крутаков высказался о письмах госсекретаря в западные банки о разблокировке экспорта российского зерна.

Эксперт напомнил, что глава Госдепа не уполномочен решать такие вопросы. Банки продолжат подчиняться антироссийским санкциям, и письма Блинкена не смогут повлиять на ситуацию, уверен он.

"Блинкен не решает такие вопросы. Речь идёт о разблокировке экспорта продовольствия и удобрений, сельхозтехники и запчастей, переподключении к SWIFT. То есть это фактически "изъятие" из пакетов санкций банков и определённой отрасли, чего не сделано. Тут какими-то распоряжениями "поштучно и вразвес" проблему не решить", — резюмировал Крутаков в эфире радио Sputnik.

Блинкен заявил, что США решили вопросы России по зерновой сделке

Блинкен заявил, что США решили вопросы России по зерновой сделке

Напомним, что Россия вышла из зерновой сделки 18 июля. По словам президента страны Владимира Путина, ни одно из условий Москвы в рамках соглашения так и не было выполнено.

Илья Пушкарев
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