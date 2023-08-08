Блинкена осадили одним аргументом после бравады о решении вопросов России по зерновой сделке
Политолог Крутаков: Письма Блинкена не решат вопросы России к зерновой сделке
Государственный секретарь США Энтони Блинкен. Фото © Flickr / U.S. Department of State
Слова главы Госдепартамента США Энтони Блинкена о якобы решении вопросов России по условиям зерновой сделки не соответствуют действительности. Так политолог Леонид Крутаков высказался о письмах госсекретаря в западные банки о разблокировке экспорта российского зерна.
Эксперт напомнил, что глава Госдепа не уполномочен решать такие вопросы. Банки продолжат подчиняться антироссийским санкциям, и письма Блинкена не смогут повлиять на ситуацию, уверен он.
"Блинкен не решает такие вопросы. Речь идёт о разблокировке экспорта продовольствия и удобрений, сельхозтехники и запчастей, переподключении к SWIFT. То есть это фактически "изъятие" из пакетов санкций банков и определённой отрасли, чего не сделано. Тут какими-то распоряжениями "поштучно и вразвес" проблему не решить", — резюмировал Крутаков в эфире радио Sputnik.
Напомним, что Россия вышла из зерновой сделки 18 июля. По словам президента страны Владимира Путина, ни одно из условий Москвы в рамках соглашения так и не было выполнено.