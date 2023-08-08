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8 августа, 00:45

Блинкен заявил, что США решили вопросы России по зерновой сделке

Соединённые Штаты решили вопросы России об условиях зерновой сделки и всё ещё ждут ответа от Москвы. Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен.

"Что касается конкретных указаний на потенциальные проблемы, такие как банки, перевозка и так далее, мы сделали всё, чтобы убедиться, что эти вопросы разрешены", — сказал Блинкен в интервью французскому радио, текст которого приводит Госдеп.

В частности, дипломат уточнил, что разослал банкам письма, в которых объяснил, что Вашингтон абсолютно поддерживает экспорт российского зерна и финансовым организациям не стоит опасаться санкций из-за перевозки и страхования продукции из РФ. Блинкен добавил, что ООН передала России предложение, позволяющее разрешить все вопросы, однако Москва не спешит давать на него ответ.

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При этом госсекретарь США заявил, что предложенного Россией бесплатного зерна африканским странам недостаточно, чтобы решить проблему, возникшую от прекращения "Черноморской инициативы". В ходе её действия экспортировалось 20 миллионов тонн зерна, а нынешнее предложение Москвы якобы касается только 50 тысяч тонн. Блинкен считает, что "эти цифры несравнимы".

Напомним, 18 июля Москва вышла из зерновой сделки из-за полного игнорирования российской части. Также были отозваны гарантии безопасности в черноморском коридоре. В Кремле отметили готовность вернуться к исполнению сделки при выполнении обещаний. Ранее Блинкен уже говорил, что США обещают помочь российскому экспорту при возобновлении зерновой сделки, однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил, что Москва не готова верить простым словам.

Обложка ©

Flickr / U.S. Department of State

Артур Лапсаков
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