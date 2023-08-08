Блинкен заявил, что США решили вопросы России по зерновой сделке

Соединённые Штаты решили вопросы России об условиях зерновой сделки и всё ещё ждут ответа от Москвы. Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен.

"Что касается конкретных указаний на потенциальные проблемы, такие как банки, перевозка и так далее, мы сделали всё, чтобы убедиться, что эти вопросы разрешены", — сказал Блинкен в интервью французскому радио, текст которого приводит Госдеп.

В частности, дипломат уточнил, что разослал банкам письма, в которых объяснил, что Вашингтон абсолютно поддерживает экспорт российского зерна и финансовым организациям не стоит опасаться санкций из-за перевозки и страхования продукции из РФ. Блинкен добавил, что ООН передала России предложение, позволяющее разрешить все вопросы, однако Москва не спешит давать на него ответ.