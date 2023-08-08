Блинкен заявил, что США решили вопросы России по зерновой сделке
Соединённые Штаты решили вопросы России об условиях зерновой сделки и всё ещё ждут ответа от Москвы. Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен.
"Что касается конкретных указаний на потенциальные проблемы, такие как банки, перевозка и так далее, мы сделали всё, чтобы убедиться, что эти вопросы разрешены", — сказал Блинкен в интервью французскому радио, текст которого приводит Госдеп.
В частности, дипломат уточнил, что разослал банкам письма, в которых объяснил, что Вашингтон абсолютно поддерживает экспорт российского зерна и финансовым организациям не стоит опасаться санкций из-за перевозки и страхования продукции из РФ. Блинкен добавил, что ООН передала России предложение, позволяющее разрешить все вопросы, однако Москва не спешит давать на него ответ.
При этом госсекретарь США заявил, что предложенного Россией бесплатного зерна африканским странам недостаточно, чтобы решить проблему, возникшую от прекращения "Черноморской инициативы". В ходе её действия экспортировалось 20 миллионов тонн зерна, а нынешнее предложение Москвы якобы касается только 50 тысяч тонн. Блинкен считает, что "эти цифры несравнимы".
Напомним, 18 июля Москва вышла из зерновой сделки из-за полного игнорирования российской части. Также были отозваны гарантии безопасности в черноморском коридоре. В Кремле отметили готовность вернуться к исполнению сделки при выполнении обещаний. Ранее Блинкен уже говорил, что США обещают помочь российскому экспорту при возобновлении зерновой сделки, однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил, что Москва не готова верить простым словам.
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