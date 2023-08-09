Жители Бурятии прокатились на капоте машины на скорости почти 130 км/ч
Жители Бурятии на капоте машины на скорости почти 130 км/ч. Обложка © Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации
В Бурятии двое мужчин прокатились на капоте автомобиля, который двигался со скоростью почти 130 километров в час. Их лихую поездку зафиксировали дорожные камеры, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.
По данным ведомства, всё произошло 30 июля в Прибайкальском районе республики на автодороге Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан – Новый Уоян, где разрешённая скорость составляет 90 километров в час.
"В объектив автоматизированного комплекса фотовидеофиксации нарушений ПДД попал автомобиль Toyota Mark 2, водитель которого следовал со скоростью 129 километров в час", — уточняется в пресс-релизе.
При этом "пассажиры" ехали босиком, держась за кузов автомобиля, и лишь чудом не вылетели на дорогу. Правоохранители выяснили, что собственником авто, владельцы которого в Сети пользуются дурной славой и зачастую любят погонять, является 21-летний парень. В отношении него уже возбудили административное дело за нарушение скоростного режима и пренебрежение правилами перевозки людей.
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