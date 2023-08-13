День строителя, Международный день левшей, заговенье на Успенский пост: праздники и приметы 13 августа Сегодня, 13 августа 2023 года, в России отмечают свой профессиональный праздник работники очень большой отрасли, без которой невозможно представить современный мир. А ещё это день подготовки к важному для православных событию — одному из длительных постов. 12 августа, 21:01 13 августа в России отмечается День строителя. Фото © Агентство "Москва" / Тихонова Пелагия

День строителя

Сегодня, 13 августа, в России отмечается праздник работников строительной отрасли — День строителя. Вот несколько фактов о нём: официальный профессиональный день;

отмечается ежегодно во второе воскресенье августа;

в 2023 году выпадает на 13 августа;

был учреждён указом Президиума Верховного Совета СССР в 1955 году;

впервые был отмечен в 1956 году;

в этот день чествуют всех работников строительной отрасли вне зависимости от специальности.

Считается, что выделить строителям отдельный профессиональный праздник предложил первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущёв во время визита на возводящуюся Жигулёвскую ГЭС. Он был очень впечатлён масштабами увиденного и решил таким образом почтить труд строителей. Окончательно в качестве официального праздника День строителя был утверждён указом Президиума Верховного Совета СССР в 1980 году, а с 2011 года был признан федеральным в России.

Сфера строительства — очень обширная. Благодаря её работникам, которых в нашей стране сотни тысяч, появляются новые жилые кварталы и современные производственные комплексы, объекты социальной, транспортной и энергетической инфраструктуры: детские сады, школы, больницы, спортивные и социальные центры, парки, новые станции метро и так далее. Одних только дорог за 2022 год в России построили 30 тысяч километров, то есть хватило бы на три четверти протяжённости экватора. Но традиционно локомотив строительной отрасли — возведение нового жилья. Так, российские девелоперы за семь месяцев 2023 года вывели на рынок почти 2,8 тысячи многоквартирных домов.

Сегодня, в День строителя, проводятся праздничные мероприятия, вручаются государственные и ведомственные награды лучшим работникам. А ещё в этот день проходит посвящение в профессию.

Международный день левшей

13 августа — Международный день левшей. Фото © Freepik

Также в воскресенье, 13 августа, в России и других странах отмечается такой праздник, как Международный день левшей. Рассказываем о нём: отмечается ежегодно 13 августа, дата не смещается;

празднуется с 1992 года;

инициатор — Британский клуб левшей (Left-Handers Club);

цель дня — напомнить, что леворукость не является отклонением от нормы, это лишь физиологическая особенность.

Считается, что общемировое движение левшей начало набирать силу в конце ХХ века. Так, в 1980-м в США полицейского-левшу Франклина Уинборна уволили из-за того, что он носил кобуру слева, тогда как согласно уставу она должна находиться справа. Была развёрнута масштабная общественная кампания в его защиту.

По оценкам учёных, левши составляют от 3% до 10% человечества. Чтобы прочувствовать их проблемы, в Международный день левши призывают попробовать всё делать именно левой рукой. Может оказаться, например, что ручки в общественном транспорте расположены неудобно, что кнопки на клавиатуре и иконки в смартфоне размещены так, чтобы было комфортно правшам, и таких мелочей немало.

Увы, леворукость издревле считалась отклонением от нормы. Ещё во времена СССР было принято переучивать левшей в школах, чтобы якобы предупредить трудности в будущем. Сегодня так уже не делают. Леворукость в цивилизованных обществах считается нормой. Более того, как оказалось, левши зачастую более творческие, у них лучше развито пространственное мышление. Полушария головного мозга левши лучше связаны между собой и взаимодействуют более эффективно. Сегодня поздравляем всех тех, кто родился с такими особенностями.

День встреч

13 августа отмечается День встреч. Фото © Freepik / marymarkevich

Сегодня, 13 августа 2023 года, в России можно отметить необычный праздник — День встреч. Известно о нём немного: отмечается ежегодно 13 августа, дата не смещается;

считается международным;

придуман с целью побудить людей чаще встречаться с близкими, друзьями, не ограничиваться онлайн-общением.

Сегодняшний праздник называют ещё Всемирным днём встреч, чтобы подчеркнуть важность инициативы — призывать как можно чаще выходить за рамки интернет-общения. Кто придумал этот праздник, уже не ясно. Очевидно, он появился в русскоязычном сегменте Интернета, потому что на других языках День встреч, отмечаемый 13 августа, не упоминается.

Человека принято называть социальным животным. Большинству из нас без общения придётся очень нелегко. Недаром особо опасных преступников содержат в одиночных камерах — это одна из мер наказания. Общение через соцсети и мессенджеры нельзя назвать полноценным, потому что нет прямого контакта, возможности заглянуть человеку в глаза, ощутить тепло его руки, услышать смех. Поэтому так важно устраивать "живые" встречи с друзьями и близкими, к чему и призывает сегодняшний праздник.

Заговенье на Успенский пост

13 августа — заговенье на Успенский пост. Фото © Агентство "Москва" / Александр Авилов

Сегодня, 13 августа, в России у православных заговенье на Успенский пост. Это не праздник, а начало подготовки к нему. Вернее, к ним — великим праздникам Преображения Господня и Успения Божией Матери. Вот что это за событие; заговенье — это последний день перед длительным постом;

в этот день ещё разрешается употреблять непостную пищу;

заговенье 13 августа предваряет Успенский пост;

этот пост продлится с 14 до 28 августа.

Таким образом, сегодня, 13 августа, — последний день у православных, когда можно есть мясную и молочную пищу перед двухнедельным воздержанием. В 2023 году 13 августа выпало на воскресенье, не постный день. А бывает так, что выпадает на пятницу, и пост тем самым продлевается ещё на сутки.

День заговенья перед постом можно использовать для подготовки. Можно заранее приобрести необходимые продукты, посоветоваться со священнослужителем о соблюдении поста, распланировать дела так, чтобы было время и для духовного очищения, не только для воздержания от еды животного происхождения.

Приметы 12 августа

Евдокимов день

13 августа 2023 года православные чтут память праведного Евдокима. Он жил в IX веке в области Каппадокия, что на территории современной Турции. Родители у него были знатные, сына растили в христианской вере и готовности помогать ближним. Когда Евдоким повзрослел, он поступил в армию императора. Там благодаря заслугам был замечен и получил чин правителя одной из областей Византийской империи. Наместником он оказался хорошим: справедливым, заботящимся о народе. Скончался он в 33 года. Согласно преданию, сразу же у места захоронения Евдокима стали совершаться чудеса, многие больные исцелялись по молитвам к праведнику. В Русской православной церкви святой Евдоким считается одним из покровителей семейного очага, так как любил родителей и заботился о них.

На Руси этот день назвали Евдокимов, или Евдокимово заговенье, памятуя о грядущем начале Успенского поста. В последний день перед ним было принято устраивать гулянья. Молодёжь веселилась, женихи и невесты подыскивали себе пару. Так как Евдоким считался покровителем семьи, обрести любовь, сыграть свадьбу в этот день считалось большой удачей, залогом долгой и счастливой жизни. На Евдокимов день можно было работать в поле, а вот по дому управляться не следовало. Крестьяне боялись, что иначе можно навлечь на семью беду. Также в этот день нельзя было отказывать в помощи: считалось, что Евдоким разгневается.

Погодные приметы на Евдокимов день

Туман над лесом — будет богатый урожай грибов.

Сильный ветер — к снежной зиме.

Пчёлы в полях слетаются — погода будет хорошей.

Именинники 12 августа

13 августа именины у актрисы Елизаветы Арзамасовой. Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков

Сегодняшний день, 13 августа 2023 года, — очень богатый на именины. Их могут отмечать обладатели следующих имён: Ипполит

Антоний (Антон)

Арсений

Василий

Вениамин

Владимир

Георгий

Иоанн (Иван)

Иосиф

Константин

Максим

Николай

Сергей

Стефан (Степан)

Юрий

Анна

Елизавета. Редакция Лайфа поздравляет именинников!

Авторы Вадим Андреев