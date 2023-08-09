Названа фишка новой iOS, к которой придётся привыкать
Apple перенесёт кнопку завершения вызова в новой iOS 17
Американская компания Apple перенесёт кнопку завершения вызова в новой iOS 17 — операционной системе для смартфонов iPhone. Как пишет CNBC, отныне она будет находиться в нижнем правом углу.
"В бета-версиях iOS 17 Apple переместила кнопку "Завершить вызов". Теперь она перемещена в нижний правый угол вместо нахождения в нижней трети экрана по центру", — пишет издание.
Подчёркивается, что на её месте появится кнопка переключения разговора на FaceTime и вызова панели с цифрами. Некоторые пользователи айфонов, судя по социальным сетям, ожидают, что к нововведению придётся привыкать.
Напомним, по данным СМИ, Apple запатентовала сворачивающийся дисплей для iPhone. Гибкую OLED-панель, судя по документу, можно будет убрать внутрь.
Taylor Grote / Unsplash