Вдова Михаила Круга на концерте в Сочи отважно спасла поклонника от собственной охраны

Исполнительница русского шансона Ирина Круг спасла поклонника от охраны во время своего концерта в Сочи. Конфликт, произошедший в концертном зале "Фестивальный", снял один из зрителей.

Ирина Круг спасла поклонника во время концерта в Сочи. Видео © Telegram / ЧП Сочи

В ходе выступления эстрадная певица решила спуститься к гостям и из зала исполнить одну из своих композиций. Обаятельная артистка села в кресло в первом ряду и сразу обратила на себя внимание мужчин, один из которых сидел ближе всего, не удержался и приобнял кумира. Вдова Михаила Круга тактично убрала его руку, однако тот решил воспользоваться случаем и что-то шепнул ей на ушко. На это уже отреагировала охрана и поспешила вывести поклонника из зала. Однако за него вступилась Ирина и даже прервала для этого песню.

"Ребят, стоп. Оставьте человека, пусть он сидит. Он не дерётся, не трогайте вы его. Ну сидел, ну что вы пришли устроили. Всё. Правильно, чего? Молодец! Что он сделал-то? Приобнял меня", — сказала исполнительница в микрофон, вызвав бурные аплодисменты.