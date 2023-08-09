Регион

Уведомления отключены

9 августа, 05:38

Россиян предупредили о тревожной особенности участившихся волн жары

Климатолог Кокорин: Участившиеся волны жары влияют на здоровье людей

В Центральной России участились волны жары, оказывая негативное влияние на здоровье людей. Об этом предупредил климатолог Алексей Кокорин. По его словам, температурные рекорды бьются всё чаще, хоть и не сильно.

"В Москве, в Центральной России волна жары. У нас волны жары, которые были раз в 50 лет, сейчас где-то раз в десять лет. Те, которые были раз в десять лет, — раз в три года", сказал он в беседе с URA.ru.

Так, в среднем по миру волны жары бьют температурные рекорды всего на 1–1,5 градуса — "немножко", но чаще, что и является главной проблемой. Причём в умеренных широтах они длиннее и бьют по здоровью людей.

Россиянам посоветовали вести образ жизни австралийцев, если жара затянется

Россиянам посоветовали вести образ жизни австралийцев, если жара затянется

Напомним, это лето в России отметилось сильной жарой. В частности, в Сочи 7 августа даже выпустили специальное предупреждение, так как температура воздуха грозила подняться до 37 градусов.

Обложка ©

EVGEN SLAVIN / Unsplash

Матвей Константинов
  • Новости
  • Погода
  • Общество

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров