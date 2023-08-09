Россиян предупредили о тревожной особенности участившихся волн жары

В Центральной России участились волны жары, оказывая негативное влияние на здоровье людей. Об этом предупредил климатолог Алексей Кокорин. По его словам, температурные рекорды бьются всё чаще, хоть и не сильно.

"В Москве, в Центральной России волна жары. У нас волны жары, которые были раз в 50 лет, сейчас где-то раз в десять лет. Те, которые были раз в десять лет, — раз в три года", — сказал он в беседе с URA.ru.

Так, в среднем по миру волны жары бьют температурные рекорды всего на 1–1,5 градуса — "немножко", но чаще, что и является главной проблемой. Причём в умеренных широтах они длиннее и бьют по здоровью людей.