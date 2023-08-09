Под Красным Лиманом заметили украинский заградотряд "Железные волки"
Подполковник Марочко: Под Красный Лиман прибыл спецназ-заградотряд ВСУ "Железные волки"
В районе Красного Лимана Донецкой Народной Республики замечен украинский спецназ "Железные волки", часто выступающий в роли заградотряда. Об этом сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"В районе населённого пункта Красный Лиман отмечается присутствие отдельного батальона специального назначения "Железные волки", который входит в состав 1-й бригады специального назначения ВФУ (вооружённых формирований Украины. — Прим. Лайфа)", — сказал он в беседе с РИА "Новости".
Помимо роли заградотряда "Железные волки" часто выполняют и другие задачи, в частности карательные функции в отношении мирного населения, отметил эксперт.
Лайф писал, что ВС России отразили атаку ВСУ в районе Серебрянского лесничества на Краснолиманском направлении. Всего на данном направлении противник за сутки потерял более 65 военнослужащих, а также две боевые бронированные машины и гаубицу Д-30.
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