Под Красным Лиманом заметили украинский заградотряд "Железные волки"

В районе Красного Лимана Донецкой Народной Республики замечен украинский спецназ "Железные волки", часто выступающий в роли заградотряда. Об этом сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

"В районе населённого пункта Красный Лиман отмечается присутствие отдельного батальона специального назначения "Железные волки", который входит в состав 1-й бригады специального назначения ВФУ (вооружённых формирований Украины. — Прим. Лайфа)", — сказал он в беседе с РИА "Новости".

Помимо роли заградотряда "Железные волки" часто выполняют и другие задачи, в частности карательные функции в отношении мирного населения, отметил эксперт.