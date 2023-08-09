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Опубликовано 9 августа 2023, 06:48
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Под Красным Лиманом заметили украинский заградотряд "Железные волки"

Подполковник Марочко: Под Красный Лиман прибыл спецназ-заградотряд ВСУ "Железные волки"

В районе Красного Лимана Донецкой Народной Республики замечен украинский спецназ "Железные волки", часто выступающий в роли заградотряда. Об этом сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

"В районе населённого пункта Красный Лиман отмечается присутствие отдельного батальона специального назначения "Железные волки", который входит в состав 1-й бригады специального назначения ВФУ (вооружённых формирований Украины. — Прим. Лайфа)", — сказал он в беседе с РИА "Новости".

Помимо роли заградотряда "Железные волки" часто выполняют и другие задачи, в частности карательные функции в отношении мирного населения, отметил эксперт.

Российские военные ударили по двум опорным пунктам ВСУ под Красным Лиманом
Российские военные ударили по двум опорным пунктам ВСУ под Красным Лиманом

Лайф писал, что ВС России отразили атаку ВСУ в районе Серебрянского лесничества на Краснолиманском направлении. Всего на данном направлении противник за сутки потерял более 65 военнослужащих, а также две боевые бронированные машины и гаубицу Д-30.

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Getty Images / Olena_Z

Матвей Константинов
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