РКН призвал операторов не хранить данные "на всякий случай"

Роскомнадзор настаивает на том, чтобы операторы персональных данных удаляли их после использования, что поможет в борьбе с утечками информации. Об этом говорится на сайте ведомства.

"Откажитесь от практики накопления персональных данных "на всякий случай", от формирования профилей клиента, если это не жизненно нужно для организации. Своевременно уничтожайте персональные данные при достижении цели их обработки", — говорится в тексте.

Там отмечается, что случаи утечки информации в последнее время участились. Роскомнадзор напоминает, что ответственность лежит на операторах данных. Поэтому им следует собирать лишь те сведения, которые действительно необходимы, использовать программные средства для достижения должного уровня безопасности, а также своевременно уведомлять Роскомнадзор о возникших угрозах взлома баз данных.