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9 августа, 08:14

Курсы евро и юаня взлетели до рекордов марта 2022-го

Евро на Мосбирже превысил 107 рублей, юань — 13,5 рубля впервые с марта 2022-го

Курс евро на Московской бирже превысил 107 рублей впервые с 25 марта 2022 года, а юань перевалил за отметку в 13,5 рубля впервые с 31 марта 2022 года. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Так, по состоянию на 10:47 мск евро взлетел на 1,56% — до 107,06 рубля. Курс китайской валюты к 10:52 мск прибавил 0,63% и достиг 13,503 рубля.

К 10:58 мск евро остановился на отметке в 106,79 рубля (+0,31%), юань вырос ещё на 0,31% — до 13,461 рубля. Доллар тоже показал незначительный рост в 0,06% и торгуется за 97,16 рубля.

Курс евро на Мосбирже превысил 105 рублей впервые с марта 2022 года

Курс евро на Мосбирже превысил 105 рублей впервые с марта 2022 года

Ранее Лайф рассказывал о том, что финансовый аналитик счёл нормой повышенный курс иностранных валют к рублю в нынешней экономической ситуации.

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ТАСС / Владимир Гердо

Андрей Бражников
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