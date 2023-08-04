Курс евро на Мосбирже превысил 105 рублей впервые с марта 2022 года

Курс евро на Мосбирже превысил 105 рублей. Об этом свидетельствуют данные торгов. Такой уровень достигнут впервые с 25 марта прошлого года.

Так, по информации на 16:20 мск, европейская валюта прибавляла в стоимости 1,73% — до 105,02 рубля. Американский доллар вырос на 0,79% — до 90,77 рубля, юань — на 0,21% — до 12,647 рубля.

