ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 9 августа 2023, 09:31
11395

Штурмовые отряды ВСУ на 12 пикапах решились прорвать оборону у Орехова и попали под убой

Балицкий рассказал о ликвидации четырёх групп ВСУ вблизи Орехова в Запорожье

Российские военные пресекли попытку наступления четырёх штурмовых групп ВСУ на 12 пикапах в районе Орехова Запорожской области. Об этом сообщил в телеграм-канале глава региона Евгений Балицкий.

"Очередная бездумная попытка принесла им [ВСУ] значительные потери, также они потеряли почти все машины. Группы уничтожены, оставшиеся солдаты ВСУ отошли на свои позиции", — написал он.

По его данным, также в районе Пятихаток российские войска обнаружили вражескую группу пехоты, которая переносила на новую позицию боеприпасы. В итоге ВС РФ открыли огонь по противнику, уничтожив живую силу и склад с оружием. Балицкий добавил, что всего за сутки ВСУ сделали 53 попытки нанести удар по области в Пологовском, Токмакском и Васильевском направлениях.

ВС России уничтожили до 110 бойцов ВСУ за сутки на Запорожском направлении
ВС России уничтожили до 110 бойцов ВСУ за сутки на Запорожском направлении

Ранее Балицкий сообщал, что украинские войска в ночь на 6 августа атаковали из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS хлебозавод в Токмаке. Никто не пострадал, здание получило разрушения.

BannerImage

VK / Минобороны России

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
  • Запорожская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar