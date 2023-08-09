Штурмовые отряды ВСУ на 12 пикапах решились прорвать оборону у Орехова и попали под убой

Российские военные пресекли попытку наступления четырёх штурмовых групп ВСУ на 12 пикапах в районе Орехова Запорожской области. Об этом сообщил в телеграм-канале глава региона Евгений Балицкий.

"Очередная бездумная попытка принесла им [ВСУ] значительные потери, также они потеряли почти все машины. Группы уничтожены, оставшиеся солдаты ВСУ отошли на свои позиции", — написал он.

По его данным, также в районе Пятихаток российские войска обнаружили вражескую группу пехоты, которая переносила на новую позицию боеприпасы. В итоге ВС РФ открыли огонь по противнику, уничтожив живую силу и склад с оружием. Балицкий добавил, что всего за сутки ВСУ сделали 53 попытки нанести удар по области в Пологовском, Токмакском и Васильевском направлениях.