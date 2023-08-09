Учёный рассказал, могут ли магнитики из отпуска сломать холодильник

Многие после отпусков привозят магнитики на холодильник, чтобы они и дома напоминали о прекрасном отдыхе. Однако мало кто задумывается о том, что они могут повлиять на работу холодильника. Об этом в беседе с Лайфом рассказал сотрудник учебно-научной лаборатории теоретической и прикладной нанотехнологии Государственного университета просвещения Никита Паращук.

Он пояснил, что работа холодильника основана на термодинамическом цикле сжатия и расширения теплоносителя, который называется хладагентом. Он циркулирует по охлаждающей системе, поглощая тепло изнутри холодильника и выводя его наружу, благодаря чему обеспечивается снижение температуры в объёме холодильной камеры.

"Постоянное магнитное поле, создаваемое сувенирными магнитиками, взаимодействует с электрическими проводниками — основой управляющих контроллеров и датчиками, регулирующими термодинамический цикл. В действительности такое взаимодействие оказывается незначительным, что не может привести к нарушению работы электронных компонентов, влияющих на эффективность охлаждения", — успокоил учёный.

По его словам, для достижения ничтожно малого взаимодействия с полем магнита необходимо поднести его на расстояние менее десяти сантиметров, поэтому содержимое холодильника точно останется в безопасности. Более того, современная бытовая техника, как правило, проходит множество необходимых проверок, производители обеспечивают адекватные защитные меры по экранированию электронных компонентов и предотвращению влияния магнитных полей на их работу.

"Влияние сувенирных магнитиков как на электронные компоненты бытовых электротехнических устройств, так и на содержащиеся в них объекты ничтожно мало, беспокоиться об этом точно не стоит", — заверил Паращук.