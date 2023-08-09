Учёный рассказал, могут ли магнитики из отпуска сломать холодильник
Учёный Паращук: Сувенирные магниты не могут повлиять на работу холодильника
Многие после отпусков привозят магнитики на холодильник, чтобы они и дома напоминали о прекрасном отдыхе. Однако мало кто задумывается о том, что они могут повлиять на работу холодильника. Об этом в беседе с Лайфом рассказал сотрудник учебно-научной лаборатории теоретической и прикладной нанотехнологии Государственного университета просвещения Никита Паращук.
Он пояснил, что работа холодильника основана на термодинамическом цикле сжатия и расширения теплоносителя, который называется хладагентом. Он циркулирует по охлаждающей системе, поглощая тепло изнутри холодильника и выводя его наружу, благодаря чему обеспечивается снижение температуры в объёме холодильной камеры.
"Постоянное магнитное поле, создаваемое сувенирными магнитиками, взаимодействует с электрическими проводниками — основой управляющих контроллеров и датчиками, регулирующими термодинамический цикл. В действительности такое взаимодействие оказывается незначительным, что не может привести к нарушению работы электронных компонентов, влияющих на эффективность охлаждения", — успокоил учёный.
По его словам, для достижения ничтожно малого взаимодействия с полем магнита необходимо поднести его на расстояние менее десяти сантиметров, поэтому содержимое холодильника точно останется в безопасности. Более того, современная бытовая техника, как правило, проходит множество необходимых проверок, производители обеспечивают адекватные защитные меры по экранированию электронных компонентов и предотвращению влияния магнитных полей на их работу.
"Влияние сувенирных магнитиков как на электронные компоненты бытовых электротехнических устройств, так и на содержащиеся в них объекты ничтожно мало, беспокоиться об этом точно не стоит", — заверил Паращук.
Кстати, ранее Лайф уже рассказывал, для кого обычные магнитики с холодильника могут представлять настоящую опасность. Речь идёт о людях, жизненные силы которых поддерживают различные электронные устройства. В особенности это касается пациентов с кардиостимуляторами: им нельзя подвергаться влиянию любых магнитов рядом с местом имплантации.
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