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9 августа, 10:08

Певец Иракли оказался под прессом грузинских русофобов из-за дружбы с россиянами

Грузинская оппозиция затравила певца Иракли за пророссийскую позицию

<p>Иракли. Фото © VK / <a href="https://vk.com/id96847603?z=photo96847603_456239560/photos96847603" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Ираклий Пирцхалава</a> / Сергей Лялякин</p>

Иракли. Фото © VK / Ираклий Пирцхалава / Сергей Лялякин

Нежелание враждовать с россиянами на национальной почве обернулось для грузинского певца Иракли критикой со стороны оппозиционно настроенных соотечественников. Угрозы и оскорбления в адрес исполнителя усилились после его попытки провести первую в стране Международную выставку недвижимости, которая намечалась на день прибытия в Батуми "Русского лайнера" с артистами на борту.

По словам музыканта, своими резкими антироссийскими заявлениями "горстка политиканов" пытается внести разлад в многовековые отношения двух народов. Оппозиционеры цепляются ко всему, что имеет хоть какую-то связь с Россией. Именно так произошло и с рестораном Иракли в Батуми, где нередко играет русскоязычная музыка.

"Мой ресторан посещают люди разных национальностей, и там выступают артисты со всего мира, и музыка звучит на разных языках. Все собираются вместе, поют, играют, танцуют, веселятся. У нас атмосфера интернациональной любви. Конечно, тем немногим, кто хочет сепарировать нации и столкнуть их, это невыгодно. На меня была атака людей в соцсетях, кто ругал меня последними словами", — поделился певец с kp.ru.

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Ранее антироссийские акции протеста в Батуми осудил и министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили. По мнению дипломата, участники несанкционированной встречи пытаются помешать развитию туризма в стране.

Илья Пушкарев
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