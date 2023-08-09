Певец Иракли оказался под прессом грузинских русофобов из-за дружбы с россиянами

Нежелание враждовать с россиянами на национальной почве обернулось для грузинского певца Иракли критикой со стороны оппозиционно настроенных соотечественников. Угрозы и оскорбления в адрес исполнителя усилились после его попытки провести первую в стране Международную выставку недвижимости, которая намечалась на день прибытия в Батуми "Русского лайнера" с артистами на борту.

По словам музыканта, своими резкими антироссийскими заявлениями "горстка политиканов" пытается внести разлад в многовековые отношения двух народов. Оппозиционеры цепляются ко всему, что имеет хоть какую-то связь с Россией. Именно так произошло и с рестораном Иракли в Батуми, где нередко играет русскоязычная музыка.

"Мой ресторан посещают люди разных национальностей, и там выступают артисты со всего мира, и музыка звучит на разных языках. Все собираются вместе, поют, играют, танцуют, веселятся. У нас атмосфера интернациональной любви. Конечно, тем немногим, кто хочет сепарировать нации и столкнуть их, это невыгодно. На меня была атака людей в соцсетях, кто ругал меня последними словами", — поделился певец с kp.ru.