Япония цинично не позвала Россию на церемонию в память о жертвах ядерных ударов в Нагасаки
В МИД сочли цинизмом решение не приглашать Россию на церемонию в Нагасаки
Замдиректора Департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев назвал цинизмом и умолчанием правды решение Японии не приглашать Россию на церемонию 78-летия годовщины атомной бомбардировки Нагасаки.
"Ничего нового в заявлениях японских властей по случаю 78-й годовщины мы не услышали. Это цинизм, умолчание правды и отказ под предлогом сложной геополитической обстановки от приглашения официальных представителей России на мероприятие в память о жертвах этих ядерных ударов", — сказал он на брифинге.
Дипломат также обратил внимание, что в ходе траурных мероприятий не упоминалась вина США в бомбардировке городов. По его словам, японская администрация покрывает исполнителя "этого бесчеловечного акта, не имевшего никакого военного обоснования".
При этом Зайцев добавил, что Токио позволяет себе и дальше высказываться о ядерном шантаже со стороны России, пытается спрятать малодушие в отношении Вашингтона, ссылаясь на украинский конфликт, никак не связанный с трагедиями в Хиросиме и Нагасаки. По его словам, именно Советский Союз был единственной страной, которая ещё с самого начала открыла миру правду об ужасных последствиях этих катастрофических событий, в том числе опубликовала архивные материалы с реальными фактами.
Напомним, в августе 1945 года американцы сбросили атомные бомбы на японские города Хиросиму и Нагасаки. В первом погибло 140 тысяч человек, во втором — в два раза меньше — 74 тысячи, в основном это были мирные жители. Ежегодно в даты трагедий — 6 и 9 августа — там проводятся церемонии мира. Исключением не стал и 2023-й. В понедельник Генсек ООН Антониу Гутерриш выступил в Хиросиме с посланием и вспомнил о жертвах бомбардировки, однако не назвал страну, которая несёт огромную ответственность за их гибель.
ТАСС / AP