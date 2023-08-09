Япония цинично не позвала Россию на церемонию в память о жертвах ядерных ударов в Нагасаки

Замдиректора Департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев назвал цинизмом и умолчанием правды решение Японии не приглашать Россию на церемонию 78-летия годовщины атомной бомбардировки Нагасаки.

"Ничего нового в заявлениях японских властей по случаю 78-й годовщины мы не услышали. Это цинизм, умолчание правды и отказ под предлогом сложной геополитической обстановки от приглашения официальных представителей России на мероприятие в память о жертвах этих ядерных ударов", — сказал он на брифинге.

Дипломат также обратил внимание, что в ходе траурных мероприятий не упоминалась вина США в бомбардировке городов. По его словам, японская администрация покрывает исполнителя "этого бесчеловечного акта, не имевшего никакого военного обоснования".

При этом Зайцев добавил, что Токио позволяет себе и дальше высказываться о ядерном шантаже со стороны России, пытается спрятать малодушие в отношении Вашингтона, ссылаясь на украинский конфликт, никак не связанный с трагедиями в Хиросиме и Нагасаки. По его словам, именно Советский Союз был единственной страной, которая ещё с самого начала открыла миру правду об ужасных последствиях этих катастрофических событий, в том числе опубликовала архивные материалы с реальными фактами.