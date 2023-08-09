Итальянский эксперт раскрыла в день 850-летия Пизанской башни, может ли она упасть

Пизанская башня ежегодно выпрямляется на пару десятых миллиметра, становясь более устойчивой. Об этом РИА "Новости" сказала представительница комплекса памятников на пизанской площади Чудес Матильде Меуччи.

"Пизанская башня пребывает в отличном состоянии, она продолжает набирать сантиметры, за ней следят как с земли, так и со спутников. В год этот процесс составляет несколько десятых миллиметра", — уточнила она.

Сегодня, 9 августа, башня отмечает свой 850-й день рождения. Праздник в Италии отметят колокольным звоном, концертом и цветовой иллюминацией. Построенная архитектором Бонанно Пизано башня была впервые закрыта в 1990 году, тогда возникла опасность падения. После укрепления фундамента её открыли для туристов в 2001 году. С тех пор, напоминает Меуччи, наклон объекта от главной оси уменьшился на 46 сантиметров.

Эксперт добавила, что после пандемии башня вернула себе прежний интерес гостей города. Так, за прошлый год на неё поднимались 520 тысяч человек, отметила Меуччи.