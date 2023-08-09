Как в России строят мосты из "крылатого металла"

На станции Узловая-1 в Тульской области начали строить алюминиевый надземный пешеходный переход через железную дорогу. Для местных появление перехода станет большим событием. Ведь до сих пор преодоление путей для них — настоящее приключение. Но теперь в городе появится красивый и удобный для пешеходов переход длиной 130 метров и шириной три метра, отвечающий всем современным требованиям, в том числе потребностям маломобильных граждан. Он состоит из двух остеклённых пролётных строений длиной 42 и 30 метров, общий вес алюминиевых элементов составит 58 тонн. Кстати, аналогичные проекты уже реализуются и на Транссибе — в Красноярске и Кемеровской области.

Мост за час

По словам руководителя направления по транспортной инфраструктуре Алюминиевой ассоциации России Евгения Васильева, собирать конструкцию из алюминия было решено не из экономии: разница в цене между алюминиевым и стальным мостом минимальна. Но при строительстве железнодорожных переходов определяющим фактором становится монтаж. Если установка стальных пролётов — это долгая и сложная процедура, требующая продолжительных остановок движения на дороге, то монтаж алюминиевого моста занимает считанные часы. Конструкцию собирают на площадке и уже готовую, буквально в один подъём крана, устанавливают в проектное положение. Это не только ускоряет строительство, но и существенно снижает его стоимость.

В Тульской области начали строить алюминиевый надземный пешеходный переход. Обложка © Алюминиевая ассоциация

Именно поэтому процесс перехода на алюминий в российском мостостроении, о котором говорит Васильев, и набирает обороты. Но удобство и скорость монтажа — лишь один из факторов. Для региональных и муниципальных заказчиков чаще более существенна невысокая стоимость эксплуатации этих конструкций. Алюминий не ржавеет, его, в отличие от стали, не надо красить. Пластичность и эстетические качества алюминия делают его незаменимым, когда требуется создать что-то необычное — как, например, мостовой переход в Московском зоопарке.

Сегодня в России эксплуатируются более полутора десятков мостов с алюминиевыми конструкциями. Самый первый возвели в Ленинграде более полувека назад — в 1969 году. Два первых в современной России алюминиевых моста построили в 2017 году в Нижнем Новгороде. На сегодняшний день в Нижегородской области установлено в общей сложности четыре таких перехода. В Москве насчитывается три пешеходных моста из алюминия, в Туле и Самаре — по одному. Рекордсменом по числу действующих мостов из "крылатого металла" является Красноярск — там построено шесть таких сооружений.

Россия в этом смысле идёт в мировом тренде. Сейчас во всём мире наблюдается ренессанс строительства таких мостов. Ещё в 50–60 годы прошлого века интерес к ним вспыхнул в Северной Америке, но по разным причинам быстро угас. В СССР в 1958 году была издана книга "Алюминиевые мосты", а в 1967 году построен Коломенский мост в Ленинграде.

Мировое признание

Возобновление алюминиевого мостостроения во всём мире вызвано в первую очередь появлением новых сплавов, обеспечивающих повышенную по сравнению с другими материалами прочность, пластичность, коррозийную и температурную устойчивость. Если их используют в авиа- и судостроении, то в строительстве мостов уж сам бог велел.

Чемпионом здесь вновь стал Китай. Там ежегодно вводится в эксплуатацию около 150 алюминиевых мостов. Но и другие страны не отстают. Недавно Норвегия анонсировала алюминиевый автодорожный мост через фьорд с общей длиной пролёта 1200 метров.