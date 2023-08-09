Путин обсудил социально-экономическое развитие Тверской области с губернатором Руденей

Президент Владимир Путин провёл встречу с губернатором Тверской области Игорем Руденей и обсудил с ним вопросы социально-экономического развития региона. Об этом сообщает в среду пресс-служба Кремля.

В ходе встречи глава государства попросил своего собеседника доложить ему о динамике валового регионального продукта. Услышанным Путин оказался доволен.

"Мы ушли за 550 миллиардов рублей, в этом году планируем подойти к отметке 600 миллиардов", — сказал Руденя.

Российский лидер также поинтересовался, как в Тверской области обстоят дела с социальными вопросами и развитием сферы здравоохранения. Руденя доложил президенту, что в текущем году в регионе будут сданы четыре новые высокотехнологичные детские поликлиники — в самой Твери, в Торжке и сразу два объекта в Кимрах.

"Кроме того, в Старице будет сдан новый корпус больницы. В Бежецке строится одна из самых крупных, наверное, на сегодняшний день, если не считать Тверь, больниц — это ЦРБ, максимально технологичная", — проинформировал губернатор.