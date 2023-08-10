Пересекут Байкал за час: Испытания уникальных катамаранов "Селенга" и "Сарма" начнутся в октябре

Двигатели и подводные крылья для строящихся в Иркутске уникальных пассажирских катамаранов прибыли на верфи Восточно-Сибирского речного пароходства. Сейчас специалисты готовятся к их установке на почти завершённые корпуса судов, а также к монтажу оборудования и навигационных систем. Два новых катамарана проекта HSC150B получили традиционные байкальские названия "Селенга" и "Сарма", судостроители приступят к их ходовым испытаниям в октябре.

Оба катамарана длиной 38 и шириной 11 метров, они вмещают почти 150 пассажиров каждый. "Селенга" и "Сарма" способны развивать скорость в 60 км/ч благодаря двум мощным двигателям по 1400 л. с. и носовым и кормовым подводным крыльям. Проектная дальность хода катамаранов — 700 км, они смогут пересечь озеро Байкал в самом широком месте всего за час. При этом крайне низкая осадка (менее метра) позволяет судам причаливать прямо на берег. Для этого с носовой части спускается специальный трап, по которому пассажиры могут выйти на сушу.















По словам разработчиков, катамараны данного проекта имеют широкие перспективы применения в транспортной и туристической отраслях — они могут доставлять грузы и пассажиров в труднодоступные и в то же время самые живописные места страны. Именно поэтому тестирование судов пройдёт на Байкале.

Ещё одним преимуществом судов для применения в транспортной сфере является их грузоподъёмность и экономичность, обусловленная широким использованием компонентов из алюминия — они составляют более половины веса катамарана. Как пояснил заместитель директора по судостроению Восточно-Сибирского речного пароходства Сергей Кошкин, вес судов удалось снизить за счёт полностью алюминиевого корпуса, а также "изготовления из алюминия большинства элементов и узлов — от клапанов до задвижек".

Кроме того, в проектировке в комплексе со сварными крупногабаритными облегчёнными партиями (СКО-панели) был использован сплав 1581 — новейшая разработка Института лёгких материалов и технологий (ИЛМиТ). Благодаря этому надстройка катамарана стала легче на 7,2% в сравнении со стандартными прессованными крупногабаритными панелями из сплава 1561.

Строящийся в Иркутске пассажирский катамаран на подводных крыльях. Фото © Алюминиевая ассоциация

Уникальность "Селенги" и "Сармы" заключается в том, что при их строительстве был впервые так широко использован алюминий. Генеральный директор компании-разработчика "Си Тех" Пётр Ежов называет этот материал приоритетным для создания скоростных транспортных средств.

"Алюминий — приоритетный материал для создания скоростных транспортных средств, будь то самолёт, поезд, автомобиль или судно. Для скоростных судов он, по сути, единственный. Титан — дорогой и трудоёмкий материал, а композитные конструкции имеют ограничения по правилам. Для скоростного судна, как и для других транспортных средств, главное — масса. Больше масса корпуса — меньше полезной нагрузки, топлива", — отметил Ежов.

Он добавил, что ещё одним плюсом алюминия является отсутствие коррозии в пресной воде, следовательно, не нужно вводить запасы на коррозию по толщине деталей. Ожидается, что пассажиры смогут воспользоваться новыми судами на Байкале и других водоёмах России уже в следующем году.