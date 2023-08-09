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Регион
Опубликовано 9 августа 2023, 12:30
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В Луганске добровольцы вернули церкви украденные ВСУ уникальные святыни

Переданные церкви святыни. Обложка © Telegram / "Константин Малофеев"

Переданные церкви святыни. Обложка © Telegram / "Константин Малофеев"

Российские добровольцы 13-го отряда БАРС Союза добровольцев Донбасса во главе с замполитом Александром Богомазом, а также активисты Всемирного русского народного собора передали митрополиту Луганскому и Алчевскому Пантелеимону украденные ВСУ святыни. Об этом пишет "Царьград" со ссылкой на заместителя главы ВРНС Константина Малофеева.

Он пояснил, что возвращённые святыни уникальны и представляют собой иконы XIX – начала XX века, церковные книги и богослужебные предметы. Они были найдены весной на территории ЛНР в заминированном схроне. Как отметил Малофеев, факт такого святотатства далеко не единственный.

"Пресечь подобное можно только полным освобождением русских земель. Уверен, теперь у возвращённых святынь будут возноситься молитвы о скорейшей победе наших воинов", добавил он.

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Лайф рассказывал, как сразу на нескольких стеклянных дверях военного госпиталя в подмосковном Красногорске выступил образ Богородицы. Как отметил протоиерей Константин Харитонов, произошедшее — настоящее чудо. По его словам, своим появлением Богоматерь призвала поддержать бойцов, которые вернулись с передовой.

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Матвей Константинов
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