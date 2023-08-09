В Луганске добровольцы вернули церкви украденные ВСУ уникальные святыни

Российские добровольцы 13-го отряда БАРС Союза добровольцев Донбасса во главе с замполитом Александром Богомазом, а также активисты Всемирного русского народного собора передали митрополиту Луганскому и Алчевскому Пантелеимону украденные ВСУ святыни. Об этом пишет "Царьград" со ссылкой на заместителя главы ВРНС Константина Малофеева.

Он пояснил, что возвращённые святыни уникальны и представляют собой иконы XIX – начала XX века, церковные книги и богослужебные предметы. Они были найдены весной на территории ЛНР в заминированном схроне. Как отметил Малофеев, факт такого святотатства далеко не единственный.

"Пресечь подобное можно только полным освобождением русских земель. Уверен, теперь у возвращённых святынь будут возноситься молитвы о скорейшей победе наших воинов", — добавил он.