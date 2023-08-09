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Опубликовано 9 августа 2023, 12:37
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ВС РФ уничтожили до 180 украинских военнослужащих на Южно-Донецком направлении

ВС России уничтожили до 180 украинских военнослужащих на Южно-Донецком направлении, сообщил в ходе очередного брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Потери противника составили до 180 украинских военнослужащих", сказал он.

Российскими военными уничтожен также один танк, три боевые бронированные машины, два пикапа, польская самоходная артиллерийская установка Krab, два орудия "Гиацинт-Б" и самоходная гаубица "Акация".

ВСУ лишились пункта управления беспилотниками в районе Макаровки
ВСУ лишились пункта управления беспилотниками в районе Макаровки

Несколькими днями ранее на Южно-Донецком направлении ВСУ повезло ещё меньше. По словам Игоря Конашенкова, противник потерял более 225 человек, а также три танка, четыре боевые бронированные машины, гаубицу Д-30 и два автомобиля.

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VK / Минобороны России

Матвей Константинов
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