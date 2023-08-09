ВС РФ уничтожили до 180 украинских военнослужащих на Южно-Донецком направлении
ВС России уничтожили до 180 украинских военнослужащих на Южно-Донецком направлении, сообщил в ходе очередного брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Потери противника составили до 180 украинских военнослужащих", — сказал он.
Российскими военными уничтожен также один танк, три боевые бронированные машины, два пикапа, польская самоходная артиллерийская установка Krab, два орудия "Гиацинт-Б" и самоходная гаубица "Акация".
Несколькими днями ранее на Южно-Донецком направлении ВСУ повезло ещё меньше. По словам Игоря Конашенкова, противник потерял более 225 человек, а также три танка, четыре боевые бронированные машины, гаубицу Д-30 и два автомобиля.
VK / Минобороны России