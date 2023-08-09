ВС РФ уничтожили до 180 украинских военнослужащих на Южно-Донецком направлении

ВС России уничтожили до 180 украинских военнослужащих на Южно-Донецком направлении, сообщил в ходе очередного брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Потери противника составили до 180 украинских военнослужащих", — сказал он.

Российскими военными уничтожен также один танк, три боевые бронированные машины, два пикапа, польская самоходная артиллерийская установка Krab, два орудия "Гиацинт-Б" и самоходная гаубица "Акация".