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9 августа, 13:34

Выставка изделий из шёлка "Кокон традиции" открылась в Петербурге

<p>Экспонаты выставки "Кокон традиции". Обложка © Российский этнографический музей</p>

Экспонаты выставки "Кокон традиции". Обложка © Российский этнографический музей

Посвящённая истории возникновения и эволюции шёлка выставка "Кокон традиции" начала свою работу в Санкт-Петербурге. Крупная экспозиция развёрнута на базе Российского этнографического музея. Ознакомиться с ней жители и гости города смогут до конца года.

По словам заведующей отделом этнографии Кавказа, Средней Азии и Казахстана РЭМ Ларисы Поповой, впервые ткань из нитей кокона тутового шелкопряда начали делать в Древнем Китае. Со временем это ремесло перекочевало во все уголки мира, где прочно вплелось в культуру многих народов.

"Когда-то давно начатый путь шёлка по-китайски превращается в совершеннейшую палитру, неповторимую, полную красок обаяния и шарма именно своего местного. И вклад каждого из регионов мировой культуры через призму шёлка остаётся таким неповторимым", — сказала Попова в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

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Ранее Лайф сообщал, что 12 августа в Петербурге также состоится выставка современного вооружения. Она пройдёт на борту большого десантного корабля "Иван Грен". Полюбоваться последними достижениями отечественного ВПК горожане смогут совершенно бесплатно.

Илья Пушкарев
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