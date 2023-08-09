Выставка изделий из шёлка "Кокон традиции" открылась в Петербурге

Посвящённая истории возникновения и эволюции шёлка выставка "Кокон традиции" начала свою работу в Санкт-Петербурге. Крупная экспозиция развёрнута на базе Российского этнографического музея. Ознакомиться с ней жители и гости города смогут до конца года.

По словам заведующей отделом этнографии Кавказа, Средней Азии и Казахстана РЭМ Ларисы Поповой, впервые ткань из нитей кокона тутового шелкопряда начали делать в Древнем Китае. Со временем это ремесло перекочевало во все уголки мира, где прочно вплелось в культуру многих народов.

"Когда-то давно начатый путь шёлка по-китайски превращается в совершеннейшую палитру, неповторимую, полную красок обаяния и шарма именно своего местного. И вклад каждого из регионов мировой культуры через призму шёлка остаётся таким неповторимым", — сказала Попова в эфире телеканала "Санкт-Петербург".