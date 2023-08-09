Батальоны ВСУ на самом смертоносном участке обескровлены из-за потери почти 400 бойцов

ВС России за сутки отразили пять атак ВСУ на Донецком направлении, уничтожив почти 400 бойцов. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Активными действиями подразделений Южной группировки войск, ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем отражены пять атак подразделений ВСУ в районах населённых пунктов Миньковка, Красное, Авдеевка и севернее Клещеевки ДНР", — сказал офицер.

В ходе выполнения задач специальной военной операции удалось поразить 370 украинских военных, а также два танка, шесть боевых бронированных машин, четыре авто, две американские артиллерийские системы М777, польскую самоходную артиллерийскую установку Krab и гаубицу Д-20.