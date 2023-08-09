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Опубликовано 9 августа 2023, 12:50
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Батальоны ВСУ на самом смертоносном участке обескровлены из-за потери почти 400 бойцов

ВС России отбили 5 атак и уничтожили до 370 бойцов ВСУ на Донецком направлении

ВС России за сутки отразили пять атак ВСУ на Донецком направлении, уничтожив почти 400 бойцов. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Активными действиями подразделений Южной группировки войск, ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем отражены пять атак подразделений ВСУ в районах населённых пунктов Миньковка, Красное, Авдеевка и севернее Клещеевки ДНР", — сказал офицер.

В ходе выполнения задач специальной военной операции удалось поразить 370 украинских военных, а также два танка, шесть боевых бронированных машин, четыре авто, две американские артиллерийские системы М777, польскую самоходную артиллерийскую установку Krab и гаубицу Д-20.

ВС России уничтожили до 110 бойцов ВСУ за сутки на Запорожском направлении
ВС России уничтожили до 110 бойцов ВСУ за сутки на Запорожском направлении

За прошедшие сутки российские военные отразили 18 вражеских атак на Донецком направлении. За это время подразделениям Южной группировки войск в тесном взаимодействии с авиацией и артиллерией удалось уничтожить более 200 бойцов ВСУ.

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Vk / Минобороны России

Николь Вербер
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