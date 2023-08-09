Батальоны ВСУ на самом смертоносном участке обескровлены из-за потери почти 400 бойцов
ВС России отбили 5 атак и уничтожили до 370 бойцов ВСУ на Донецком направлении
ВС России за сутки отразили пять атак ВСУ на Донецком направлении, уничтожив почти 400 бойцов. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Активными действиями подразделений Южной группировки войск, ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем отражены пять атак подразделений ВСУ в районах населённых пунктов Миньковка, Красное, Авдеевка и севернее Клещеевки ДНР", — сказал офицер.
В ходе выполнения задач специальной военной операции удалось поразить 370 украинских военных, а также два танка, шесть боевых бронированных машин, четыре авто, две американские артиллерийские системы М777, польскую самоходную артиллерийскую установку Krab и гаубицу Д-20.
За прошедшие сутки российские военные отразили 18 вражеских атак на Донецком направлении. За это время подразделениям Южной группировки войск в тесном взаимодействии с авиацией и артиллерией удалось уничтожить более 200 бойцов ВСУ.
Vk / Минобороны России